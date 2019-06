Humberto Morales: 'Los Cuellos Blancos del Puerto' tienen representación política (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, aseguró que la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto' tiene una representación política en el Parlamento, al comentar el informe periodístico sobre la existencia de una alianza entre Fuerza Popular y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.

"Cuando 'Los Cuellos Blancos del Puerto' tienen una representación política, cuando la organización criminal quiere poner en jaque a aquellos que luchan contra la corrupción, el pueblo tiene la palabra porque el poder emana del pueblo, no de una bancada mayoritaria", mencionó.

Luego, Humberto Morales consideró que ha quedado evidenciado que había una intención de copar el Poder Judicial en miras a salir librados de los diversos delitos que se le imputa.

"Ahí está el segundo informe de la fiscal Sandra Castro, la intención era copar todo el Poder Judicial para que puedan ser limpiados de sus delitos comunes, delitos de banda criminal", refirió.

Posteriormente, comentó que ha presentado una moción para que se investigue los aportes a la campaña congresal de Fuerza Popular, pero no ha sido atendida hasta el momento.

"Nosotros hemos presentado una moción para que se investigue los aportes de esa campaña, de dinero ilícito que habría llegado al Congreso de la República porque congresistas en actividad tendrían algún tipo de vinculación. Hemos presentado el 30 de octubre no se ha discutido. Hemos presentado hasta dos proyectos de ley para que podamos abrir camino a una Asamblea Constituyente. No se ha discutido, no se quiere discutir", subrayó.