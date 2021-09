Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aseguró que no se aferra al cargo, tras las críticas en su contra por las menciones que lo implican en actos terroristas en atentados policiales de inicios de la década de 1980. Indicó que su cargo está a disposición del presidente Pedro Castillo.

“Aferrarme al cargo, de ninguna manera, no me aferro al cargo. Recuerdo que, además que es un hecho que todos los ministros estamos a disposición de lo que el presidente de la República decida, yo como Iber Antenor Maraví Olarte he presentado al presidente de la República formalmente mi sujeción con humildad ante lo que él pueda decidir”, señaló ante la prensa esta tarde.

El ministro respondió luego que señalara esta mañana que no renunciará al cargo y que está dispuesto a ir al Congreso a responder en caso se apruebe la moción de interpelación que han presentado bancadas de oposición, lideradas por Renovación Popular, en su contra.

Iber Maraví aseguró que no se aferra al cargo de ministro. (Canal N)

Maraví también se pronunció luego que hoy el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Roberto Chiabra señalara que es insostenible su permanencia en el gabinete.

“Es insostenible más bien hacer alusión a atestados policiales o a declaraciones de personas que han tenido que ver con hechos de violencia”, respondió el ministro.

“Qué raro que ahora lo que dicen algunas personas que participaron en hechos de violencia, cuando se refieren a Maraví, son verdades. Poco más y les levantan un monumento. Lo cierto es que contra eso pesa categóricamente el accionar del Ministerio Público y el Poder Judicial [...] En ninguno de esos casos han terminado procesos a mi persona con condena firme y consentida”, aseguró.

VIDEO RECOMENDADO

Bono Yanapay de 350 soles: cronograma de pagos para los cuatro grupos de beneficiarios