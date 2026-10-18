En diálogo con Correo, el exministro de Educación, Idel Vexler, evalúa las reformas educativas propuestas por el Gobierno. Precisa el verdadero sentido de las sanciones y plantea cambios estructurales para el acompañamiento socioemocional de los estudiantes.

El Gobierno evalúa la posibilidad de expulsar a los alumnos por faltas graves, ¿coincide usted con esta propuesta?

Estoy de acuerdo en líneas generales con los lineamientos presentados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, y la presidenta Keiko Fujimori. En el Perú, la disciplina escolar atravesó un proceso de debilitamiento en los últimos 15 años. Esto respondió fundamentalmente al portal de denuncias SíSeVe y a una normatividad que, amparada en los derechos humanos de los estudiantes, impedía aplicar sanciones ante faltas graves y muy graves.

Esta posibilidad ha generado alarma en ciertos sectores, ¿cómo debe aplicarse?

Es fundamental hacer una distinción precisa: no se trata de expulsar a un estudiante del sistema educativo en su totalidad. La propuesta plantea la separación temporal o definitiva del alumno de la institución educativa ante faltas reiteradas y de extrema gravedad. Esta separación definitiva del colegio debe operar como última alternativa, cuando se hayan agotado todos los esfuerzos pedagógicos y la conducta del estudiante no muestre mejora en ese plantel.

Usted señala que la labor docente se vio desprotegida. ¿El portal de denuncias SíSeVe tuvo que ver con esto?

El portal de denuncias se convirtió en un instrumento de amenaza y de debilitamiento de la autoridad en las aulas. En la práctica sirvió para acusar indebidamente a los profesores por parte de los padres de familia, vinculando los reclamos a notas, llamados de atención o límites disciplinarios. Para evitarse problemas, por más de 13 años la mayoría de docentes, tutores y directores prefirieron evitar la imposición de normas de convivencia y disciplina en los colegios.

¿Cuál debería ser el destino del portal SíSeVe?

Considero que debe eliminarse. En su lugar deben estructurarse nuevos mecanismos de reporte destinados a canalizar denuncias ante actos graves que afecten de manera real los derechos de los alumnos, pero sin constituir un canal de intimidación sistemática hacia la plana docente.

Se ha deslizado la posibilidad de retornar a la evaluación cuantitativa para medir la conducta escolar. ¿Resulta adecuado?

Me opongo de manera categórica a retornar a la evaluación cuantitativa de 0 a 20 para la conducta. El comportamiento humano no se aprueba con 10.5 ni se desaprueba con 10.4. Volver a la nota numérica significaría retroceder 30 años en una reforma cualitativa de la cual el país ha sido referente. En concordancia con el currículo, la conducta debe evaluarse mediante niveles de logro —AD (muy destacada), A (satisfactoria), B (en proceso) y C (deficiente o preocupante)—, lo que permite diseñar verdaderos procesos de recuperación formativa.

¿Qué hace falta para recuperar la autoridad en la escuela?

Es imprescindible e urgente restituir la Dirección Nacional de Tutoría, Bienestar Socioemocional y Disciplina Escolar. Esta instancia técnica desapareció en el año 2015, privando al ministerio del liderazgo normativo, el seguimiento disciplinario, el acompañamiento en tutoría y la capacitación a maestros y padres de familia. Si queremos sostener estos nuevos lineamientos, la recreación de esta dirección es fundamental.

A raíz de la denuncia de abuso en el Liceo Naval, ¿los colegios manejados por las Fuerzas Armadas deberían pasar al control total del Ministerio de Educación?

Es una posibilidad que debe estudiarse, pero lo primordial es reorganizar de inmediato su funcionamiento. En colegios como el Liceo Naval u otros gestionados por las Fuerzas Armadas, es indispensable reestructurar la autoridad de directores, tutores y psicólogos para evitar la presión de padres de familia con altos rangos militares. Aunque dependan del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación debe intervenir activamente, dado que los docentes de estos planteles forman parte de la Carrera Pública Magisterial. Casos como los de Talara o las amenazas en redes sociales a directores por imponer disciplina demuestran la urgencia de reordenar estas instituciones.

DATOS

3 medidas sancionadoras: suspensión, matrícula condicional y expulsión, consideran los nuevos planteamientos de Minedu.

30 años retrocedería el país en nivel educativo si se implementa una evaluación cuantitativa en vez de cualitativa.

Idel Vexler

Exministro

Educador de carrera. Graduado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en Educación Secundaria. Obtuvo las Palmas Magisteriales del Ministerio de Educación del Perú en los grados de Amauta (2017), Maestro (2002) y Educador (1990).