Cuatro congresista de Acción Popular contra quienes se inició una investigación preliminar por el caso ‘Los Niños’ han denunciado penalmente a Karelim López, Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, colaboradores eficaces que los han implicado en supuestos delitos de organización criminal y otros en sus testimonios.

“Luego de ocho meses que se está viendo este caso en la fiscalía, hemos solicitado varias veces que llamen a declarar (a Karelim López) para que nuestros abogados puedan hace ruso del contrainterrogatorio. Cada vez que es citada [...] no va a declarar”, explicó Ilich López ante la prensa este 2 de noviembre.

El parlamentario comentó que ha presentado una tutela de derechos para que se cite a Karelim López pero que incluso esta vía no logró que la colaboradora eficaz se presente a la diligencia.

“Ante todas estas situaciones, hemos decidido poner una denuncia penal por comisión de delitos de desobediencia a la autoridad, por negativa a colaborar con la justicia y por denuncia calumniosa”, detalló López, quien también advirtió que López se está burlando del sistema judicial porque ha obtenido beneficios a pesar que no responde en cuatro citaciones.

El documento es suscrito por Ilich López y sus colegas de bancada Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza y alcanza a Karelim López, Bruno Pacheco y Zamir Villaverde, tres colaboradores eficaces que los han mencionado en supuestos delitos de organización criminal como parte del caso ‘Los Niños’.

Los parlamentarios recuerdan que el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez dispuso iniciar diligencias preliminares en base al testimonio de López donde atribuye tráfico de influencias y organización criminal a los miembros de Acción Popular “en forma bastante genérica, inexacta y ambigua”.

“(Karelim López) no ha precisado en forma clara, precisa y concreta cuál habría sido la participación de los señores congresistas”, señalan.

A pesar de esto, advierten que la fiscal de la Nación le otorgó una fiabilidad probatoria suficiente para iniciar una investigación preliminar. Es en este proceso que López y los otros denunciados han evitado ser contrainterrogados por abogados de los parlamentarios.

“Si la denuncia de Karelim López Arredondo afirma que cualquiera de los congresistas de Acción Popular ha incurrido en el delito, lo razonable sería que pruebe cada una de sus afirmaciones. En vista que no acude a las citaciones de la Fiscalía de la Nación, es evidente que ella no acude a declarar porque no está en condiciones de probar cada una de sus falsas acusaciones”, aseveran en el texto.