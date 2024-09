Hoy, domingo 22 de septiembre de 2024, el prófugo Vladimir Cerrón Rojas cumple 352 días en la condicion de no habido.

En apenas 13 días cumplirá un año sin ser aprehendido por la Policía Nacional que, según el actual comandante general PNP Víctor Zanabria efectuó 50 operaciones tras Cerrón, sin resultado alguno (declaraciones del 18 de octubre 2024).

Durante un año huyendo de la justicia, el líder de Perú Libre ha batido varios “récords” indeseables de la historia política y judicial del país, los cuales detallaremos en esta nota.

Por su gravitación en la política nacional (líder del partido que condujo a un presidente hasta Palacio), su influencia sobre el presente Gobierno y varias bancadas del Congreso (mesa directiva incluida), el político marxista Vladimir Cerrón Rojas es, de lejos, el prófugo más importante (en términos penales) en Perú.

Teóricamente, debería ser el fugitivo más buscado por la autoridades del Ejecutivo. Las evidencias inducen más bien a percibirlo como el prófugo menos buscado del país.

En la categoría de los prófugos peruanos le superan Alejandro Toledo (2 años y medio), Juan Silva Villegas (más de 2 años), el exCNM Iván Moguera (más de dos años), el exjuez César Hinostroza (mas de dos años).

La diferencia con los mencionados es que Cerrón, si bien comparte similares actos de corrupción pública, pertenece a todas luces a una categoría única: la de un prófugo que presuntamente goza de la protección del actual Ejecutivo, con el respaldo cada vez más verosímil de la presidenta.

PRÓFUGO DE DINA.

Cerrón es el fugitivo más longevo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, después del exministro de Transportes Juan Silva Villegas, que sería atribuible a Pedro Castillo.

El 6 de octubre de 2023 el Poder Judicial dictó contra Cerrón una condena de 3 años y medio de prisión por el delito de colusión en el caso del Aeródromo Wanka.

Aunque esta fecha es considerada el inicio de su condicion de fugitivo, Cerrón pasó a la clandestinidad días antes.

OPERACIONES.

El último 18 de setiembre, el comandante general de la PNP, general Víctor Zanabria, confirmó que se realizaron 67 operativos con recompensa para capturar a los más buscados por la justicia, y 50 para ubicar a Vladimir Cerrón.

Si la cifra ofrecida por el jefe de la PNP es correcta, Cerrón tendría el record del fugitivo con más operaciones policiales fallidas.

Zanabria precisó que no todas las operaciones llegaron a conocimiento de la prensa puesto que fueron acciones policiales de alta confidencialidad.

La más resonante de las operaciones ocurrió en febrero de 2024 en la playa Asia, al sur de Lima.

Zanabria asegura que tres órganos de Inteligencia indicaron que Cerrón no estaba en ese lugar.

Un informe de Punto Final mostro fotografías de la presencia, en las cercanías, de un vehículo de Palacio de Go bierno.

CINCO “CAZADORES”.

Cerrón sería el convicto más escurridizo de los últimos tiempos: tres ministros del Interior y dos comandantes generales de la Policía Nacional asumieron el cargo con la promesa expresa de una inmediata captura. No cumplieron. Hasta ahora.

Esta es la relación de supuestos “cazadores”.

Ministros Vicente Romero Fernández (13 de enero- 17 de noviembre, 2023); Víctor Torres Falcón (21 de noviembre 2023 - 1 de abril, 2024); Walter Ortiz Acosta (1 de abril 2024 - 16 de mayo, 2024) Duró mes y medio.

Actual ministro Juan José Santiváñez Antúnez, (16 de mayo de 2024).

Los comandantes generales de la PNP son Jorge Angulo Tejada (21 marzo 2023 – 22 enero 2024 ), y el actual , geral PNP Víctor José Zanabria Angulo ( 23 enero 2024).

RÉCORDS DE ANUNCIOS.

Un día después de juramentar al cargo (17 de mayo, 2024), el ministro Juan Santiváñez Antúnez, ofreció: “(Cerrón) es un objetivo de la PNP. Nosotros hemos ya conformado desde el sector un equipo especial que está detrás de este prófugo de la justicia y esperemos ya prontamente ubicarlo y capturarlo. Estamos cerca”, indicó.

El entonces ministro Víctor Torres Falcón, declaró el 5 de enero de 2024: “La captura de este señor pronto se va a suscitar. El trabajo del sistema de inteligencia es permanente.”

“Debemos mantener la tranquilidad porque en cualquier momento se dará la noticia. No encubrimos a nadie. Este señor va a caer en su momento”, agregó.

El actual jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, informó el 19 de junio último que

se obtuvo información relevante sobre el paradero de Vladimir Cerrón tras la detención, en una operación en Huancayo, de una persona vinculada al exgobernador.

El 5 enero de 2024, el entonces jefe la PNP, general Jorge Angulo Tejada informó que había desplegado personal policial hacia las sedes de las embajadas de Bolivia, Cuba y Venezuela en atención a información de inteligencia. No se informó de resultados.

ALTA RECONPENSA.

La recompensa por Cerrón aumentó recientemente a S/500 mil (unos 132.000 dólares o 119.000 euros)

El anuncio sobre el incremento de recompensa se conoce después de la difusión de una encuesta de la empresa Datum que revela que el 55 % de la población peruana cree que Cerrón continúa prófugo porque el Gobierno de Boluarte “lo está protegiendo”.

Cerrón aparece con la recompensa más alta del sistema junto con otros prófugos líderes de organizaciones criminales no políticos, como el cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Cruz Torres.

Fiiguran los criminales Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del crimen como “El Monstruo”, involucrado en secuestros, robos y sicariato. Rodrigo Torres, por el delito de tráfico ilícito de drogas; y empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu, implicado en el caso Odebrecht.

TUITERO DESAFORADO.

“De día, de noche e, incluso, de madrugada, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se mantiene activo en la red social X para atacar a sus rivales políticos, a la fiscalía y a los medios de comunicación, desacreditar las investigaciones en su contra y pronunciarse sobre el acontecer político”, precisa El Comercio en una crónica.

Solo del 1 al 19 de setiembre de 2024 posteó y reposteó 181 mensajes. Del ese total, 79 son posts personales del prófugo.

Según un informe de El Comercio Vladimir Cerrón supera los 466 posts en X solo en el mes de julio del 2024 lo que revela su descontrol tuitero desde la clandestinidad.

EVIDENCIAS DE PROTECCION.

¿El Gobierno otorga protección no oficial al prófugo?

De los audios entregados a la Fiscalía por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, en los que se oye la voz presunta del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, surgen indicios de que la presidenta Dina Boluarte habría ayudado a Cerrón a escabullirse de la policía.

Esto habría ocurrido en febrero de este año, desde la playa Asia hacia Pisco, a bordo de un coche presidencial.

De acuerdo con el audio, Santiváñez menciona que el vehículo presidencial conocido como “Cofre” fue utilizado para facilitar la movilización y eventual fuga de Cerrón.

En esta conversación del ministro con Izquierdo, se escucha: “Por qué vieron el cofre ese día en la playa, porque él se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare”.

El ministro ha negado que sea su voz.

Otro indicio de protección sería la negativa del Ejecutivo de entregar información sobre el desplazamiento de los vehículos de Palacio, declarando que es información “reservada”.

El Ejecutivo tomó esta decisión en un contexto en el que se investiga si el coche, conocido como ‘Cofre’, habría sido usado para ayudar a Cerrón.

Despierta suspicacias, además, el hecho de que, en un año entero, tres ministros del interior y dos comandantes generales de la Policia Nacional no hayan logrado ningún avance en la ubicación de Cerrón.

De otro lado, la total confianza que muestra el fugitivo, creando la percepcion de que no teme ser aprehendido.

CONTACTOS PELIGROSOS.

Los congresistas de Perú Libre Waldemar Cerrón, José Balcázar y Kelly Portalatino sostienen comunicaciones telefónicas con el prófugo Vladimir Cerrón.

El propio legislador Balcázar lo confesó el 25 de julio, 2024: “El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie. Si marco a Cerrón en este momento, Cerrón me contesta. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos tienen también el número original del señor Cerrón. Todo el mundo habla con él. (...) No me comunico siempre con él, pero siempre me llama. No hay ningún problema en comunicarse”, manifestó.

El abogado Víctor Peralta, defensor de Vladimir Cerrón, reveló el 19 de setiembre: “Yo coordino con el señor Waldemar Cerrón, que es su hermano y quien se encarga directamente de los asuntos legales del señor Cerrón”.

En cuanto a Kelly Portalatino, el 22 de julio del 2024, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal abrió investigación preliminar contra la congresista por presuntas conversaciones en Telegram con el prófugo Vladimir Cerrón.

CONFERENCIA VIRTUAL.

Con ocasión del anivesario de su partido, el prófugo Cerrón no tuvo dificultad alguna en conferenciar con sus partidarios y congresistas.

Esto ocurrió el 11 de agosto de 2024. El condenado se conectó en forma directa con una plataforma virtual y disertó y emitió consignas y directivas políticas por espacio de 44 minutos.

No hubo temor alguno de ser rastreado por medios tecnológicos policiales.