Investigan a Olivera por interceder a favor de Odebrecht

La fiscal del equipo especial Geovana Mori abrió investigación preliminar contra el ex ministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, por supuestamente intervenir a favor de Odebrecht para se le adjudique la obra IRRSA Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Correo conoció que las pesquisas contra Olivera Vega se iniciaron por el presunto delito de tráfico de influencias, lavado de activos en su modalidad de actos de conversión y transferencia.

Junto a Olivera también se encuentran siendo investigados el expresidente Toledo, el ex ministro de Transportes José Ortíz, René Cornejo y los que resulten responsables.

HISTORIA

En el año 2005, el ex embajador de Perú en España admitió públicamente que intervino para levantar las observaciones del fallecido contralor Genaro Matute contra la obra Interoceánica Sur que sería adjudicada a Odebrecht. El contralor había emitido un informe desfavorable por existir la sobrevaloración en un 100% de la construcción.



Aquella vez, Olivera dijo que fue a la Contraloría junto al ex ministro de Transportes José Ortíz y otros funcionarios a explicar porqué debía proceder la adjudicación a la constructora brasileña, aunque las observaciones fueron levantadas -dijo- el contralor Matute envió un oficio diciendo que Odebrecht tenía juicios contra el Estado.





“(...) el 4 de agosto cuando se iba a firmar el contrato a las 10 a.m. el contralor (Matute) mando otro oficio diciendo que no se podía porque los contratistas (Odebrecht) tenían juicios abiertos con el Estado y de nuevo quién estaba allí para contribuir a resolver el problema, ¿quién? con toda modestia, Fernando Olivera”, expresó Olivera en el video propalado por Panorama.