El comunicado de IRTP cuando Hugo Coya revela que ministro de Cultura le pidió su renuncia

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) emitió un comunicado en momentos que Hugo Coya, el expresidente del medio de comunicación estatal, revelaba en Cuarto Poder que su salida no había sido consensuada como había indicado el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi.

A través de su cuenta de Twitter, IRTP señaló que está garantizada la continuidad de los lineamientos comunicacionales trazados por el Ministerio de Cultura.

"Anunciamos la continuación de los lineamientos comunicacionales trazados desde el Ministerio de Cultura, órgano rector del IRTP, para mantener los principios y valores democráticos rumbo al Bicentenario", escribió.

También, mencionó que velan por el respeto de las buenas prácticas de políticas plurales, inclusivas y democráticas.

"En todos nuestros contenidos, con énfasis en los programas informativos, tal como se han venido conduciendo, respetando la independencia y el derecho del ciudadano a estar bien informado, más aún estando ad portas de un proceso electoral", manifestó.

En diálogo telefónico con Cuarto Poder, Hugo Coya dio a conocer la conversación que sostuvo con Francesco Petrozzi antes que dejara la presidencia de IRTP.

El periodista refirió que Petrozzi destacó su labor; sin embargo, le dijo que dos funcionarias habían "envenenado" al presidente Martín Vizcarra sobre su desempeño en el medio estatal.

"Cuando me llamó a su despacho el ministro me dijo que lamentablemente me tenía que pedir la renuncia y pregunté por qué, qué había sucedido. En ese momento me dijo que por él no firmaría nunca una renuncia, no me pediría la renuncia, que había sido el mejor presidente que había tenido IRTP, pero me dijo: lamentablemente, lo han envenenado al presidente, dos funcionarias lo han envenenado al presidente. Entonces le digo, no entiendo, qué significa esto, entonces ya no viajo a Londres", sostuvo Coya.