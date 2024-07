El Congreso de la República expresó su rechazo a las declaraciones de un funcionario de la Cancillería de Colombia respecto a la Isla Santa Rosa, ubicada en la región de Loreto, a la que calificó como una pretensión de usurpar territorio peruano.

Y es que se conoció que en una reunión realizada este 8 de julio en Leticia (Colombia) sobre el tema de seguridad en la frontera, un funcionario que se identificó como director de soberanía territorial de la Cancillería de ese país le señaló al alcalde de Isla Santa Rosa, Jack Iván Yovera, que dicho territorio “no es peruano” y se encuentra “ocupada irregularmente” por Perú, ante lo cual la autoridad municipal y otros connacionales optan por retirarse.

Sobre el tema, el Congreso señala que se trata de afirmaciones que en nada contribuyen al clima de paz y armonía que siempre ha caracterizado las relaciones con el “hermano país de Colombia”.

“El Congreso de la República expresa su más absoluto rechazo y protesta por la pretendida usurpación del territorio peruano, esbozada por un funcionario de la Cancillería colombiana, quien señaló que la Isla Santa Rosa no pertenecería al Perú y estaría siendo ocupada irregularmente por nuestro país”, indicó el Parlamento a través de un comunicado.

El Poder Legislativo dio cuenta de su absoluto respaldo a las acciones que desarrolle el Poder Ejecutivo y, en especial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en defensa de nuestra soberanía y jurisdicción sobre el mencionado territorio.

Cabe recordar que la Cancillería ha expresado ya su protesta con relación a las declaraciones formuladas por el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se ha convocado al encargado de negocios de Colombia con el fin de hacerle entrega de una nota de protesta mediante la cual el Gobierno del Perú reafirma los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la Isla Santa Rosa.

Alcalde de la isla peruana Santa Rosa

El alcalde de la isla peruana Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que desde hace varios años, Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto a este territorio ubicado en la región Loreto; y aseguró que tiene pruebas de ello e incluso ha presentado un informe a la Cancillería.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, dijo a RPP el burgomaestre de Santa Rosa, isla descuidada por el Estado peruano, en cuanto a servicios primordiales a la población.

El alcalde del citado centro poblado, Iván Yovera, solicita priorizar la creación del distrito de Santa Rosa con la finalidad de puedan realizar sus propios expedientes y plantear soluciones a la problemática de la isla que por años solo recibe desidia de los gobiernos de turno, en cuanto a las necesidades de la población.

Señaló que tras el incidente con el funcionario de Colombia realizó un informe, el cual fue remitido a la Cancillería.

