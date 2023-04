El congresista de la República por Arequipa, Jaime Quito, rechazó la opinión del Ministro de Educación, Oscar Becerra, y pidió que dé un paso al costado tras mostrarse a favor de la pena de muerte y del retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual calificó como “adefesio”.

“Vamos a hacer control político y lo vamos a hacer con este ministro de Educación por las palabras que manifestó, pero exigimos a la derecha oficialista que blinda a la dictadura de Dina Boluarte y a todos a que no lo sigan blindando”, dijo el parlamentario.

Anunció que una vez terminada la semana de representación, presentará la propuesta de interpelación y esperan que todos los congresistas apoyen esta moción. Respecto al caso “Los Niños”, afirmó que se trata de una persecución política porque no se va a encontrar nada en su caso.

“Yo he sido del gobierno, he sido parte del parrido que llego al gobierno, pero no ha sido por una cuestión de conveniencia sino política, porque queríamos que el programa de Perú Libre de hacer los cambios estructurales en nuestro país vaya”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO