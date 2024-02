La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, desmintió las declaraciones de Jaime Villanueva, quien afirmó que ella le solicitó a Rafael Vela “no hacer nada” respecto a una investigación en curso sobre Martín Vizcarra durante su presidencia.

Este testimonio fue presentado por el exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides como parte del caso ‘La fiscal y la cúpula del poder’, ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

“Jamás dije que no se investigue. Dije que sí se investigue, pero que no le correspondía a (Germán) Juárez Atoche. Ese caso le corresponde por competencia predeterminada al subsistema anticorrupción. Es ahí donde sale el equipo especial y sale una nota en un diario de mucha circulación diciendo que la fiscal de la Nación le quita la competencia. Yo nunca le quité nada porque nunca la tuvieron, si no me hubieran pedido que se la amplíe”, manifestó Ávalos para RPP

¿Qué dijo Jaime Villanueva sobre Zoraida Ávalos?

“Cuando ella fue fiscal de la Nación era muy cercana a Rafael Vela (...) Todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra. Rafael me comentó que él le informó a Zoraida que un colaborador eficaz que había sido exministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que le informó de eso a Zoraida Ávalos y (...) le dijo que trate de no hacer nada”, aseguró Villanueva en su declaración.