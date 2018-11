Jaime Yoshiyama revela que multimillonario chileno aportó a campaña de Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook

El exsecretario de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama (ahora Fuerza Popular) se pronunció, desde Miami, en una entrevista telefónica para Cuarto Poder, y negó que el partido liderado por Keiko Fujimori haya recibido dinero de Odebrecht, sino que el aportante fue un empresario multimillonario.

Según Jaime Yoshiyama, el empresario chileno Juan Rassmuss Echecoparm, quien falleció en 2016, fue la persona que realizó donaciones en secreto al partido de Keiko Fujimori.

"Me busca el multimillonario Juan Rassmuss Echecopar. Me dijo que quería ayudar al Perú. Me llamaba y me entregaba el dinero en efectivo, varios cientos de miles de soles", dijo el exsecretario fujimorista.

En ese sentido, Jaime Yoshiyama pidió disculpas a Keiko Fujimori por no haber confesado la donación del empresario porque, según él, fue un secreto mutuo.

"Juan me pidió que guardáramos el secreto entre él y yo. (...) Pido disculpas a Keiko por lo que está pasando por haber guardado el secreto con Juan Rassmuss", manifestó desde Miami.

Asimismo, negó que forme parte de una organización criminal, como imputó el fiscal José Domingo Pérez ante el despacho el juez Richard Concepción Carhuancho.

"No soy parte de una organización criminal. Todo lo que ha dicho Barata es totalmente falso, no recibido dinero de Odebrecht", señaló.