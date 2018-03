Jaime Yoshiyama sobre tarjeta de Jorge Barata: "No tengo ningún tipo de relación con ese señor" (VIDEO)

Los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya brindaron una entrevista exclusiva para un canal de televisión nacional y el tema central fue la acusación que se les imputa por recibir presuntamente dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011.

"Por ley, el secretario general está impedido de entrar a ver los ingresos y los egresos del partido, no he tenido nada que ver en este tema. Jamás he recibido un solo centavo de este sujeto", declaró Jaime Yoshiyama a la periodista Rosana Cueva para el programa de noticias 'Panorama'.

Asimismo, Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular 2011, negó sostener algún vínculo con Jorge Barata, exCEO de Odebrecht en Perú, aunque manifestó que lo vio por lo menos en tres ocasiones en eventos sociales llevados a cabo en la Embajada de Brasil en Perú. Finalmente, dejó en claro que permanecerá en nuestro país para limpiar su honor.

Al ser consultado sobre la tarjeta de Jorge Barata que fue hallada en su domicilio, Jaime Yoshiyama respondió que el tarjetero donde fue hallado reunía contactos de sus 30 años de carrera profesional y que no implicaba ningún vínculo con él.

"Aquí tengo cientos de tarjetas en este tarjetero de los 30 años de vida profesional, acá tengo, por ejemplo tarjetas del Banco Mundial, diputados, senadores, ministros, incluso tengo tarjetas de Alberto Benavides de la Quintana, el gran 'Padre de la minería peruana', entonces han sacado una de las tarjetas del señor (Jorge) Barata. Han filtrado esto a la prensa de una manera ilegal diciendo que esto prueba mi relación con el señor Barata... Yo he declarado en la Fiscalía que yo no tengo ninguna relación amistosa, social, económica ni profesional con Barata. ¡Eso es así de claro!", manifestó Jaime Yoshiyama.

"La situación es muy sencilla, desde el año pasado, cierta prensa que no quiere a Fuerza Popular ha estado lingándome y a todo el partido con la firma Odebrecht, evidentemente he estado preparándome para cualquier eventualidad que me llame la Fiscalía. Ya expliqué mi relación con ese sujeto", remarcó Jaime Yoshiyama.

Por su parte, Augusto Bedoya, exsecretario nacional de Economía de Fuerza Popular sostuvo tajantemente que desconoce sí hubo dinero que ingresó o salió del partido político que lidera Keiko Fujimori.

"La secretaría nacional de Economía, de acuerdo a los estatutos, no tiene nada que ver con las finanzas partidarias, eso le corresponde a la tesorería (…) Yo me dedicaba a coordinar con los grupos que preparaban los planes de gobierno para que todos los documentos tengan coherencia económica. No le pedí fondos a nadie", puntualizó Augusto Bedoya.

