El excanciller Javier González Olaechea informó que recibió una propuesta para asumir el cargo de presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Gustavo Adrianzén. Sin embargo, decidió no aceptar por considerar que no se daban las condiciones adecuadas.

Según declaró, su eventual nombramiento como premier dependía de realizar cambios en el gabinete ministerial, lo cual no fue aceptado. “Por interpósita persona recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios de prensa por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país”, señaló.

Además, mencionó que su decisión estuvo influenciada por experiencias previas y porque, a su juicio, “algunas cosas no se estaban haciendo bien”.

En paralelo, González Olaechea anunció su precandidatura presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC) para las elecciones generales de 2026.

Durante una entrevista, manifestó su intención de representar al partido y destacó el trabajo que ha realizado con este objetivo. “Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado”, afirmó.

La presentación oficial del excanciller como precandidato tuvo lugar en un evento en Arequipa, donde compartió escenario con otras figuras del partido, como Carlos Neuhaus, presidente del PPC; Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica; y Óscar Valdés, exministro del Interior.

Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional y actual integrante del PPC, compartió una fotografía del evento en sus redes sociales, destacando la participación de los precandidatos.

