El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 evalúa investigar al presidente Martín Vizcarra por sus declaraciones del último fin de semana en las que instó a la ciudadanía a respaldar a los candidatos que promuevan eliminar la inmunidad parlamentaria.

Así lo confirmó a Correo el presidente de dicho organismo electoral, Luis Carrasco. Consultado sobre la intervención del mandatario, dijo que hoy definirá si su despacho abre o no un procedimiento al jefe de Estado.

"En este momento, este hecho está sometido al análisis preliminar para establecer si ameritaría el inicio de un proceso disciplinario. El lunes (hoy) definimos", sostuvo.

"Es un tema en estudio porque, definitivamente, cualquier situación que tenga que ver o tenga implicancia con interferir en el principio de neutralidad, tiene que ser materia de análisis", agregó.

Recordó que el único caso que el JEE sancionó hasta ahora, por violar el principio de neutralidad, fue el de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

Al respecto dijo que la decisión del ente electoral no ha sido revocada hasta la fecha. Ocurrió el 3 de noviembre pasado, cuando la ex “apepista” manifestó que la disolución del Congreso representaba un compromiso para cambiar el sistema político y que no tenía sentido que los excongresistas vuelvan a postular en el 2020 o 2021.

Cabe mencionar que otro de los funcionarios públicos que estuvieron en la mira del órgano electoral fue el presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

En ese caso, el JEE resolvió no haber mérito para imponer una medida de sanción por afectación al principio de neutralidad contra el premier. Esto ocurrió luego de que el titular de la PCM manifestara que “desde el Ejecutivo, hemos impulsado la no reelección de los parlamentarios".

Análisis

En opinión del experto en temas electorales, José Villalobos, las expresiones del presidente Martín Vizcarra buscan persuadir a los electores a votar por candidatos que tengan como agenda eliminar la inmunidad de los congresistas.

"Él (Vizcarra) induce al voto, sobre todo cuando dice que hay que votar por candidatos que propongan eliminar la inmunidad parlamentaria. Se entiende que si un candidato no propone eliminar la inmunidad parlamentaria, entonces no hay que votar por él", explicó.

Indicó que no es correcto que una persona que tiene a su mando la jefatura del Estado se manifieste de esa manera. Sin embargo, explicó que al tener inmunidad durante su mandato, no podría ser acusado de nada.

En caso de que se abra una investigación contra Vizcarra, se le notificará para que formule su descargo en tres días hábiles. A partir de ese momento, el JEE tiene cinco días para determinar si se aplica la sanción.

Argumentos

Según el reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, y la Ley Orgánica de Elecciones, las autoridades del Estado no pueden realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a determinadas organizaciones políticas o candidatos en actos públicos.

Ambas normativas establecen que ellos no pueden imponer o instigar a las personas, sobre las que ejercen autoridad, votar por ciertos candidatos.

Tampoco de formar parte en comités u organizaciones políticas, ni usar la influencia de sus cargos para coaccionar la libertad del sufragante.

Por otro lado, en caso se advierta una presunta infracción de funcionarios o servidores públicos que no son candidatos, el respectivo JEE dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República.