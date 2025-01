Juan José Canales Durand, actual jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, adquirió en 2016 una propiedad en Jr. Gregorio Escobedo del distrito de Jesús María por un millón 200 mil dólares, con dinero de César Acuña Peralta, lider del partido político Alianza Para el Progreso (APP), de acuerdo con la investigación de Cuarto Poder.

La propiedad estuvo registrada durante dos años por Canales Durand y su esposa. No obstante, a través de un documento notarial se declaró en el 2018 al verdadero dueño, César Acuña. Reconocimiento de verdadero comprador, ya que el inmueble fue adquirido con dinero proporcionado por el líder de APP.

En el reportaje dominical, Juan Canales confirmó que no usó su dinero para realizar la compra. “No, no, el dinero de don César Acuña. Yo he sido abogado y lo compré con un contrato de mandato sin representación”.

¿POR QUÉ NO LO COMPRÓ CÉSAR ACUÑA?

Canales explicó que los anteriores dueños no querían venderle directamente a César Acuña porque sospechaban que sería usado para el partido político. “No querían vendérselo directamente al señor Acuña y aparte pedían un montón de cosas. El señor Acuña es una persona ocupada, por eso me encargó”.

No obstante, en el reportaje se reveló que tras la compra de la propiedad, Canales recibió contratos en el Gobierno Regional de La Libertad, mediante proyecto especial Chavimochic, de 90 mil soles, 120 mil soles y 30 mil soles, que hace un total de 240 mil soles. Después le abrieron una investigación por lavado de activos, cuando ya se había desprendido del casa.

También, lo vincularon con mujeres que pretendían enviar a Nueva York a menores de edad. Canales era técnico en Migraciones. “La Fiscalía determinó que no había nada, fue injusta y revertida”, dijo.

