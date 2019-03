Jefe de la OCMA se queja de su sueldo de S/27 mil: "Deben pagar horas extras" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Para el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el juez supremo Vicente Walde Jáuregui, la ola de críticas que se avecinaba fue la razón para cambiar de opinión sobre lo que dijo inicialmente: que su sueldo de 27 mil soles mensuales no le alcanzaba y debía ganar más.

Esa insólita declaración se robó los titulares del Primer Encuentro con jefes de las Odecma (Oficinas Desconcentradas de Control de la Magistratura), que se inauguró el último miércoles.

Durante su primera jornada, Walde Jáuregui reveló que su salario ascendía al mencionado monto, que le parecía insuficiente.

“Yo estoy ganando en este momento un líquido de 27 mil soles mensuales (...). A mí me descuentan un montón de plata en impuestos”, sostuvo.

“¿Ese es su pago líquido o bruto?”, le repreguntaron. “Bruto es el que me está pagando; debe pagarme más”, respondió.

El titular de la OCMA añadió entonces que durante 10 años no se han aumentado los sueldos en el Poder Judicial (PJ), una situación que calificó de incorrecta, pues -remarcó- en el sector privado estos se incrementan todos los años.

“Durante diez años, no me han aumentado el sueldo y eso no es correcto. Todos los años (debería) aumentar el sueldo, porque todos los años se incrementa el costo de vida”, argumentó.

Cambio de piel

El mediodía de ayer, durante el pronunciamiento del Primer Encuentro con jefes de las Odecma, Vicente Walde se retractó de sus declaraciones.

“Uno puede tener una idea; lo que vale es la conclusión final. Nosotros hacemos nuestras sentencias así”, remarcó.

En esa línea, el juez supremo añadió que lo que ganan ahora los jueces es un monto “adecuado y decoroso”; aunque subrayó que este se reduce por los impuestos.

“Lo que están ganando los magistrados actualmente es lo correcto, satisface mis expectativas”, precisó -en una postura distinta a la de la noche anterior- a Correo.

Walde, finalmente, resaltó que el tema del salario, ya sea que gane mucho o poco, no puede ser un argumento para que un magistrado justifique el incurrir en actos de corrupción. “Es antiético”, sentenció.

CIFRAS

34 mil soles es la remuneración bruta que recibe cada mes un magistrado supremo.

27 mil soles es lo que gana, luego de los descuentos, un juez supremo del PJ.