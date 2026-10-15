El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (EE. UU.), general Francis L. Donovan, llegó al Perú para reunirse con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño; y el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro.

“Perú es un socio estratégico de larga trayectoria en materia de seguridad y un miembro fundamental de la A3C (Coalición contra los Cárteles de las Américas)”, informó la embajada estadounidense.

La agenda abordó esfuerzos conjuntos contra las redes narcoterroristas. Como se sabe, Perú oficializó el 10 de setiembre su ingreso al Escudo de las Américas.