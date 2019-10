Jiménez Mayor sobre Mercedes Aráoz: "La vi con muchas dudas y creo que tenía pánico"

Síguenos en Facebook

El expremier Juan Jiménez Mayor señaló que personalmente vio a la vicepresidenta Mercedes Aráoz con muchas dudas y hasta pánico cuando juró como presidenta encargada en el pleno del Congreso, pese a que este ya había sido disuelto por el jefe de Estado, Martín Vizcarra.

"Cuando estaba leyendo el discurso vi a una persona con muchas dudas, su propio lenguaje corporal en ese momento creo que tenía pánico de lo que estaba haciendo", declaró en Radio Nacional.

Indicó que la disolución constitucional del Congreso "genera algunas dudas". "De hecho, la propia vicepresidenta al tomar esa decisión seguramente tampoco la tenía muy clara. Las lecciones que nos deja todo esto es que debemos tener mejores reglas", refrió.

De otro lado, el exjefe del gabinete ministerial señaló que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no pueden adelantar opinión, pero sostuvo que la recusación contra dos de sus miembros por la Comisión Permanente carece de viabilidad.

"Creo que [no se puede] hablar de estos temas sabiendo que esto puede ser parte de lo que tú tienes que decidir en un tema jurisdiccional, porque no es un tema político, [y] que adelanten opinión. La recusación no es un asunto viable. Hay que ser prudentes y actuar con mucha responsabilidad", anotó.

OEA

Sobre el comunicado de la OEA, Jiménez Mayor refirió que precisa que se está respetando el sistema constitucional del Perú.

"El comunicado de la OEA es muy claro en el sentido de establecer que hay una continuidad democrática, se está respetando el sistema constitucional en el Perú y difícilmente se puede hablar de la aplicación de la Carta Democrática, que es una herramienta para casos de golpe de Estado", manifestó.

Gonzalo Ortiz de Zevallos

Finalmente, Jiménez Mayor estimó que Gonzalo Ortiz de Zevallos buscó "tratar de entrar por la ventana" al TC al solicitar que se programe su juramentación como miembro electo y consideró que se buscó romper el equilibrio de posiciones en dicho organismo para beneficiar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Hay un equilibrio de posiciones en el Tribunal Constitucional y obviamente todo hace suponer que el interés sobredimensionado en este cambio y que ha generado toda esta crisis está enfocado en cambiar esa correlación para favorecer la solución de casos, como el de Keiko Fujimori. Lamento mucho su situación, pero las reglas del juego del sistema jurídico son esas y tenemos que respetarlas", sentenció.