Según informó El Comercio, la Junta de Fiscales Supremos tiene previsto reunirse este miércoles 11 de noviembre para elegir al reemplazo de Martha Maisch Molina como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La magistrada dejará el cargo el próximo 10 de diciembre, cuando cumpla 70 años, por lo que será necesario designar a un nuevo integrante debido al límite de edad permitido para el cargo.

De acuerdo con el citado medio, uno de los escenarios contempla que uno de los fiscales supremos titulares asuma la representación. Entre los magistrados que cuentan con esta condición figuran Tomás Gálvez, Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena. Sin embargo, una de las fuentes consultadas por El Comercio descartó esta posibilidad.

La segunda alternativa, que tendría mayor respaldo, consiste en elegir a un fiscal superior o a un fiscal adjunto supremo que cumpla con los requisitos establecidos. Para asumir la representación ante el JNE, el profesional seleccionado tendría que ser designado previamente como fiscal supremo provisional. La decisión dependerá de la Junta de Fiscales Supremos.

El reemplazo de Maisch será importante para mantener la conformación de cinco integrantes del pleno del JNE, organismo encargado de resolver controversias en materia electoral. Según el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos, citado por El Comercio, esta designación cobra especial relevancia ante los asuntos que deberán resolverse durante la segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales, prevista para el 6 de diciembre.