El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el miércoles 28 de octubre como fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan las audiencias de recuento de votos de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La programación publicada por el ente electoral contempla al menos 41 audiencias entre el sábado 24 y el miércoles 28 de octubre.

Por ejemplo, el JEE Chiclayo programó tres para hoy, mientras que el lunes concentra la mayor actividad, con 21 audiencias previstas.

Los JEE Lima Norte 1 y Lima Norte 2 tienen recuentos programados para el miércoles 28, último día del plazo. La agenda incluye mesas de sufragio de Carabayllo, Puente Piedra y San Martín de Porres.

Así, los JEE remitirán las actas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para su cómputo y definición de los balotajes.