La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició la audiencia para evaluar el recurso de reconsideración presentado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana, la exjueza superior, Enma Benavides, en contra de sus destituciones efectuadas en mayo pasado.

La sesión comenzó con la revisión del recurso interpuesto por Enma Benavides. Su abogado defensor, Elio Riera, tomó la palabra para exponer su argumentación.

Riera afirmó que existe jurisprudencia de la JNJ sobre la necesidad de atribuir un rol específico y directo sobre las acciones cometidas, lo cual, según él, no ha ocurrido en el caso de Enma Benavides.

Asimismo, el abogado precisó que su defendida no mintió cuando afirmó en una entrevista radial que no tenía sanción vigente, ya que se encontraba rehabilitada de una sanción previa. En este sentido, consideró que dicha omisión no justifica la sanción máxima de destitución.

“Por todo los expuesto no se encuentra acreditado la responsabilidad, si se omitió brindar información al momento de declarar, corresponde que se gradúe la sanción a imponerse. Mi patrocinada es madre de familia, trabajadora con más de 25 años que desea terminar por la puerta grande su carrera, como corresponde”, añadió Riera.

En su intervención, Enma Benavides enfatizó ante el pleno de la JNJ la importancia de reevaluar las acciones y rectificarlas. Solicitó, vía reconsideración, un reexamen de su caso para obtener una decisión “más correcta y justa”.

Benavides también señaló que la sanción de destitución en su contra fue aprobada con tres votos y sin pruebas concluyentes, mientras que su designación contó con el apoyo de siete votos, lo cual consideró injusto.

Destacó que, a lo largo de sus más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, ha mantenido un comportamiento ejemplar, recibiendo numerosos reconocimientos y ubicándose en los primeros lugares como jueza superior.

“Hoy solicito a esta digna JNJ que, después de escuchar, analizar y deliberar tomar una decisión correcta para que pueda yo, con corrección y justicia, continuar en mi trabajo de juez de 30 años ininterrumpidos”, concluyó Benavides.