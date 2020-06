Este martes 9 de junio se dará inicio al proceso de inscripción y presentación de documentos de aptitud para los postulantes a los cargos de jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que tendrá vigencia hasta el 16 de este mes.

Según el cronograma del concurso público convocado para ocupar dichos puestos, los interesados podrán realizar el pago por derecho de inscripción en el Banco de la Nación (vía teleproceso), del 8 al 15 de junio.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que llevará adelante el proceso, evaluará el cumplimiento de requisitos el 17 y 18 de junio. La publicación de la relación de los postulantes aptos se hará el 25 de este mes.

Tras ello, los aspirantes pasarán por cuatro fases de evaluación: conocimientos, curricular, plan de trabajo y entrevista personal. A ello se sumará la prueba de confianza, que comprende la presentación de documentos como declaraciones juradas de intereses y pruebas psicológicas y psicométricas.

El 26 de agosto se darán a conocer los resultados de los ganadores de los concursos y para el día 31 se han programado las ceremonias de juramentación de los jefes electos.

¿Quiénes no podrán postular?

Están impedidos de postular los menores de 45 y mayores de 70 años de edad; además los interesados deben acreditar título profesional o grado académico, y experiencia profesional afín al cargo.

Además, los aspirantes deberán presentar declaraciones juradas de no registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales; no haber sido condenados ni haber sido declarada su culpabilidad con reserva de fallo condenatorio por delito doloso.

De igual forma, no haber sido destituidos en la administración pública ni haber sido despedidos de la actividad privada por falta grave, no ser deudores alimentarios morosos y no pertenecer o haber pertenecido a una organización política en los últimos cuatro años, entre otros impedimentos.