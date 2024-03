JNJ: ¿Quiénes reemplazarían a Inés Tello y Aldo Vásquez tras ser inhabilitados por el Congreso?

El Congreso de la República tomó la decisión de inhabilitar por 10 años a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez, por presunta infracción constitucional. Tello obtuvo 67 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones, mientras que Vásquez fue sancionado con 67 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

Sin embargo, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thorndike e Imelda Tumialán, lograron salvarse al no obtener el respaldo necesario. Por otro lado, José Ávila, quien ya no es parte de la entidad, también fue sometido a un proceso de inhabilitación que no fue aprobado.

Tras las vacantes de Tello y Vásquez, la Ley Orgánica de la JNJ indica que los miembros suplentes deberían asumir sus puestos. En este sentido, los abogados Abraham Siles y Mónica Rosell, quienes obtuvieron puntajes finales de 79.90 y 79.00, respectivamente, en el concurso público del 2019, serían los elegidos, habiendo quedado como segundo y tercer suplente.

No obstante, recientes hechos han modificado esta situación. En febrero pasado, el Tribunal Constitucional decidió declarar fundado un recurso para que Marco Falconí sea repuesto como parte de la Junta Nacional de Justicia. Esto llevó a que Guillermo Thornberry dejara de ser miembro titular, pero la reciente renuncia de José Ávila por las declaraciones de Jaime Villanueva ante el Ministerio Público, hicieron que Thornberry volviera a la JNJ permitiendo así que Abraham Siles y Mónica Rosell ocupen sus puestos.

¿Quiénes son Abraham Siles y Mónica Rosell ?

Abraham Siles Vallejos, abogado con maestría y doctorado en Derecho, se destaca como profesor de posgrado y pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también coordina un grupo de investigación en Derecho Constitucional. Además de su experiencia académica, ha realizado una pasantía en el Instituto Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Alemania.

Sus estudios y contribuciones académicas abordan temas relevantes, como el diseño de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que destaca su visión sobre su rol en la garantía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Abraham Siles ha mantenido independencia política y ha participado en consultorías para el sector de la justicia.

Por su parte, Mónica Rosell, abogada con una sólida formación en derecho internacional, cuenta con una amplia experiencia académica y profesional, incluyendo estudios pre-doctorales e internacionales en instituciones destacadas como el Max Plank Institut de Hamburgo y el Instituto Internacional de Derecho para el Desarrollo de Roma. Actualmente, ejerce como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Academia Diplomática, además de haber trabajado como consultora en varios ministerios y organizaciones internacionales.

Rosell también ha ocupado cargos de importancia en la administración pública, como secretaria del Tribunal de Justicia y jefa del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como jefa de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su visión sobre la Junta Nacional de Justicia destaca su compromiso con la lucha contra la corrupción y su creencia en el potencial transformador de esta institución. A pesar de acusaciones previas, Rosell ha afirmado que accedió a sus cargos por mérito y ha demostrado independencia política en su trayectoria profesional.

