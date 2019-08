Joaquín Ramírez: "Mi recuperación será laboriosa, pero estoy preparado para superarlo"

Síguenos en Facebook

El exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez agradeció a las personas que se preocupan por él tras ser internado en la clínica Delgado de Miraflores y señaló que su recuperación será laboriosa.

"Agradezco a quienes en estos momentos difíciles me acompañan y ruegan por mi pronta mejoría. Gracias a Dios mi salud se estabiliza. Mi recuperación será laboriosa, pero estoy preparado para superarlo, con el apoyo de mi familia y amistades que a lo largo de mi vida he cultivado", posteó en Twitter.

MIRA TAMBIÉN: Joaquín Ramírez fue internado de emergencia en clínica de Miraflores (VIDEO)

Como se recuerda, Joaquín Ramírez fue internado de emergencia esta tarde tras sufrir un accidente de moto en Cajamarca. El exsecretario de FP fue trasladado desde un hospital de Chiclayo hasta Lima para ser atendido.

Tras el accidente, él tuvo que recibir una transfusión de sangre para estabilizar su estado. Además, se supo que presenta politraumatismo en diferentes partes de su cuerpo.