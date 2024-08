El excomandante general de la Policía Nacional (PNP) Jorge Angulo, señaló que el fallo del Poder Judicial evidencia que la decisión de su pase al retiro fue “arbitraria, ilegal y abusiva”, pero considera que se debió resarcir el daño en su contra reincorporándolo al cargo que ostentaba.

Como se sabe, en la víspera el Poder Judicial (PJ) declaró nulo el fallo que pasó al retiro a Jorge Angulo y lo removió como comandante general de la Policía Nacional en enero de 2024. Sin embargo, la resolución declaró fundada en parte la demanda de amparo con la cual Jorge Angulo Tejada buscaba regresar al cargo.

Si bien destacó el fallo del PJ, Jorge Angulo considera que se debió resarcir el daño en su contra reincorporándolo a su puesto y que lo que busca es generar precedentes para que no se manipule una institución con “intereses políticos”. “Se evidencia que (Resolución Suprema 0019-2024-IN) fue efectivamente arbitraria, ilegal, abusiva y afectó la institucionalidad”, dijo en RPP.

Cabe recordar que con la Resolución Suprema 0019-2024-IN el Gobierno de Dina Boluarte había dado por concluida su designación como comandante general PNP y ordenado su pase al retiro.

“Se tiene que resarcir el daño o la afectación a un derecho constitucional (...) Esta resolución obviamente genera un tanto de incertidumbre. Podemos indicar que hasta acá nomás se te reconoce, pero la resolución tiene que ser resarcida obviamente con la generación de una resolución judicial que contemple obviamente resarcir el daño y volver al estado anterior, o sea la reincorporación del alto mando de la Policía Nacional”, indicó Jorge Angulo.

La exautoridad policial subrayó en que sebe generar precedentes para no afectar a una institución por motivaciones políticas. “Yo le quiero recalcar a acá a la opinión pública es de que la motivación principal de mi intervención en este escenario es solamente la defensa de los fueros institucionales, generar precedentes para que no se manipule una institución. Ahora en esta misma resolución la entidad demandada dice debe emitir un nuevo acto administrativo, una nueva resolución. Entonces yo me pregunto ¿cuáles serán las motivaciones o fundamentos para generar una nueva resolución? ¿Cómo se va a ejecutar eso? obviamente que genera mucha polémica”, precisó.

