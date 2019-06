Jorge Muñoz "A las empresas les hemos planteado claúsulas anticorrupción"

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima Jorge Muñoz, comentó que ya han hecho propuestas a las empresas de peaje y que las novedades se verían esta semana.

"Ya hemos tenido dos reuniones con cada una de las empresas hay planteamientos concretos que hemos hecho y que esos planteamientos se respondan en el menor tiempo posible", dijo.

Reveló que como comuna han propuesto unas claúsulas anticorrupción que no existían antes.

"A las empresas les hemos planteado claúsulas anticorrupción, hoy las están evaluando poder tener esas claúsulas que sean parte de esas clausulas con lo que nos estamos uniendo", añadió.

En cuanto al tema de las mejoras, busca que el tema sea que los diseños sean ejecutables.

"Hemos planteado temas de tarifas, de mejoras, tenemos el Derby y Ramiro Prialé paralizados, cuyos diseños no han sido correctamente bien hechos, hay que recuperar esta situación, que los diseños sean ejecutables, porque sino vamos a tener 'una concesión que no se puede ejecutar' y es lo que no queremos", añadió

Manifestó que las empresas "han mostrado mucha disposición y ahora hay que hacer que esta disposición hay que aterrizar en cosas concretas".