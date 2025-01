Jorge Muñoz se pronunció sobre la gestión del actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y afirmó que aún no se ha visto “una obra tangible”.

“Hay que buscar una correcta recaudación, también recurrir al endeudamiento, pero no a un sobreendeudamiento. Y además no hemos visto todavía una obra tangible. Se nos prometieros 60 puentes fly over que no están”, expresó en RPP.

“Siempre es bueno poder hacer las cosas con orden, con responsabilidad. Y construir y dejar cosas pensando en los ciudadanos, no teniendo una visión de que cualquier obra que se haga sea una obra con visos electorales. Y veo que mucho de lo que se está haciendo tiene ese barniz, ese ropaje de buscar reconocimiento. Quien tiene una actividad de candidato en estos últimos tiempos es el alcalde metropolitano, no así algunos otros candidatos tradicionales como Keiko Fujimori y César Acuña”, añadió.

Por otro lado, el exburgomaestre opinó sobre la restitución de la estatua de Francisco Pizarro en el Centro de Lima y considera que actualmente hay temas más importantes de qué ocuparse.

“Pizarro es parte de la historia. Pero creo que hay otras cosas más trascendentes que poner a Pizarro de nuevo en el Centro de Lima. Yo me hubiese preocupado, por ejemplo, en ayudar al alcalde de Miraflores a que termine el puente que está sin terminar. Eso creo que hubiese sido más trascendente que reponer a Pizarro”, indicó.

Posteriormente, tras su paso en la alcaldía de Lima, no descarta seguir en la política: “Es un tema que se tiene que definir día a día. Cada día con su afán, dice el dicho”.

