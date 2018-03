​José Chlimper sobre acusación de Jorge Barata: "Que muestre las pruebas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, brindó una entrevista exclusiva a un canal de televisión nacional en el cual dejó sentada su posición respecto a la constructora brasileña Odebrecht y su máxima autoridad en el Perú, Jorge Barata.

"Primero, los dos (Marcelo Odebrehct y Jorge Barata) han confirmado lo que yo dije ante la Comisión 'Lava Jato' que no le dio ningún dinero a Keiko (Fujimori) y nunca tuvo una llamada de agradecimiento ni por tercera persona, ni él por sus empresas, de tal forma que no tengo nada que explicar", declaró 'en vivo'José Chlimper a Beto Ortiz para el programa 'Beto A Saber' de ATV.

"Lo que ha dicho el señor (Jorge) Barata, en su segunda manifestación, es que les habría entregado dinero a dos miembros de Fuerza Popular, quienes a su vez lo han negado. Lo que correspondería es que ahora, el señor Barata, muestra las pruebas", añadió.

Además, el empresario José Chlimper indicó que no conoce a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa del mismo nombre, y que solo una vez se reunió con Jorge Barata por un proyecto de H2Olmos.

"Como yo declaré ante la Comisión Lava Jato, yo estuve una vez con él con la presencia de cinco o seis empresarios agrarios. Nos invitó a almorzar a un restaurante fusión cuando estaba promoviendo H2Olmos. Le expresé mis preocupaciones técnicas del proyecto. Esa fue la única vez que lo vi", sostuvo José Chlimper.

Agregó: "En términos genéricos, el señor (Jorge) Barata pudo haber dicho que me conoce de eventos sociales, pero yo no voy a eventos sociales. Si hubiese estado conmigo en algún evento social, habrían fotos como las hay del señor Pedro Pablo Kuczynski, Marco ZilerIi, entre otros, que han estado saliendo con el polo verde, con chicas. No van a encontrar ni una foto y ni un video mío porque soy una persona huraña socialmente, uso mi tiempo en cosas distintas".

Video