El fiscal José Domingo Pérez, tras un un juicio que se alargó por más de un año, logró la primera sentencia condenatoria contra un expresidente de la República por el caso Odebrecht. Además, espera que el fallo contra Alejandro Toledo sea ratificado por las instancias superiores.

“Yo quiero decir es que es una sentencia histórica para el país, esto lo recojo de la Procuradora Ad doc la doctora Silvana Carrión. No me considero parte de un grupo selecto, me considero parte del Ministerio Público y de un grupo de fiscales que lidera el fiscal Rafael vela que se han esforzado para lograr un resultado positivo para el sistema de administración de justicia a pesar de las condiciones en las cuales hemos sido desarrollando nuestro trabajo. Ataques, acoso, campaña de difamación, desacreditación, odio. No deseo estas condiciones que hemos tenido que sobrellevar a cualquier fiscal y que dan cuenta que a pesar de todas esas adversidades hemos podido cumplir la función pública que nos han asignado”, indicó Pérez en una entrevista al diario La República.

Domingo Pérez también sabe que la sentencia por el caso Interoceánica irá a una Sala de Apelaciones y eventualmente a la Corte Suprema.

“Entiendo que sí, ya la segunda instancia le va a corresponder al fiscal Rafael Vela como fiscal superior. Es importante que el doctor Vela pueda ejercer esta representación del Ministerio Público en segunda instancia en el caso contra Toledo. No hay que olvidar que también el doctor Vela es el representante del Ministerio Público ante el juicio oral contra Alejandro Toledo por el caso de Ecoteva. Es decir, la participación del fiscal vela en estos juzgamientos es trascendental”, acotó.

El fiscal también se refirió a los efectos que podría tener las modificaciones al Código Procesal Penal en procesos relacionados a las coimas de Odebrecht.

“Eso los legisladores tendrán que dar respuesta. Para dictar una ley tiene que haber un estudio técnico de la ley y las consecuencias de que va a generar. Quiero que me entienda usted, ni el juez ni el fiscal dicta leyes. Nosotros solamente cumplimos la Constitución y las leyes. Entonces, el reclamo si una ley favorece la impunidad no la hagan a los jueces ni a los fiscales, háganle a quienes dictan las mismas que son los congresistas. Y si ellos han dictado una ley que va a volver al proceso burocrático, lento… ”, apuntó.

Luego, indicó que “Bueno, no es responsabilidad ni del juez ni del fiscal. En lugar de dar leyes que puedan fortalecer la política criminal para que los corruptos, los criminales, puedan ser debidamente sentenciados… Bueno, ya eso escapa al juez y al fiscal. Nosotros vamos a cumplir”.

En la entrevista con La República, Domingo Pérez también se refirió a las seis leyes en materia penal que ha sacado el Congreso: la ley de la suspensión de la prescripción, la 32108, la de la investigación preliminar a policías, la de los partidos políticos, la ley que reafirma la llamada Ley Soto.

“La que restringe la colaboración eficaz, la de crimen organizado que dentro de esto está lo del allanamiento. Sí, hay varias. Lo de la de devolución de la investigación de la policía. Es decir, un debilitamiento del sistema de justicia nunca antes visto, debilitamiento de la política criminal del Estado, un ataque a lo que viene a ser la función del Ministerio Público, a los fiscales de una manera insistente intensa tratando de responsabilizarlos por la inseguridad de que se vive, sin olvidar que esto es consecuencia de una mala legislación últimamente, el debilitamiento de las de la relación de coordinación que debe existir entre la Fiscalía y la propia policía. Eso es lo que se está viviendo actualmente”, dijo.

