José Huerta: Ministro de Defensa fallece en Amazonas

El ministro de Defensa, José Huerta, falleció esta mañana tras sufrir un problema médico al corazón cuando se encontraba en una actividad de inspección en el Puesto Integral de Vigilancia y Control Territorial en el distrito de El Cenepa, región Amazonas.

Cuando Huerta llegó al aeródromo de Ciro Alegría tuvo una afectación a su salud por lo que fue llevado de emergencia en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a la localidad de Santa María de Nieva para que sea atendido de emergencia, según informaron fuentes de Correo. Lamentablemente, su vida se apagó.

En la Comisión de Constitución del Congreso de la República, el congresista de la Bancada Liberal Gino Costa informó a sus colegas la trágica noticia y se otorgó un minuto de silencio.

Como se recuerda, el último pronunciamiento mediático de José Huerta fue cuando defendió la campaña “Hombres Sin Violencia" promovida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña (...) Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, expresó a la prensa.

“No es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado. Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra, no dejamos de ser soldados y perder coraje, valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña que es muy loable para el país”, agregó.

José Huerta llegó a ser titular del Ministerio de Defensa el pasado 2 de abril del 2018, integrando el Gabinete Ministerial del entonces premier César Villanueva. En marzo de este año fue ratificado por Salvador del Solar.

Huerta fue jefe del Estado Mayor del Ejército del Perú y general de División.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA