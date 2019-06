José Luis Lecaros toma distancia de la conducta del juez que ve el caso de Keiko Fujimori

Síguenos en Facebook

La revelación de cuatro audios que ponen en evidencia la cercanía negada entre el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos con el juez supremo Aldo Figueroa abre el debate -una vez más- sobre su inhibición en el caso de Keiko Fujimori.

El mencionado magistrado es uno de los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que evaluará la casación presentada por la lideresa de Fuerza Popular.

Al respecto se ha pronunciado José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial (PJ), quien no dudó en decir que, si estuviese en lugar de Figueroa, sí se hubiese apartado del caso.

“Si me preguntas desde el punto de vista personal, si yo fuese él, sí lo haría, sí me inhibiría”, señaló el titular del PJ.

PERSONAL

A pesar de que Lecaros dio su punto de vista, señaló que la decisión es exclusiva de Aldo Figueroa.

“La decisión de apartarse o no del proceso es una decisión personal”, indicó.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para hacer una invocación al magistrado a tomar “la decisión más apropiada”.

“Tanto para él, como para el PJ. No solo para efectos de transparencia del proceso, sino para su propia tranquilidad”, dijo.

En otro momento, sostuvo que la conducta de los protagonistas de los audios “no fue la mejor”; sin embargo, su institución no puede sancionarlos.

“Lamentablemente, el PJ está atado de manos. No puede tomar ninguna medida porque la ley no nos faculta y, hasta que no exista la Junta Nacional de Justicia, no podemos hacer nada”, resaltó.

Mientras que el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, estimó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, podría abrir investigación al juez Aldo Figueroa “por ser titular de la acción penal”.

Sin embargo, aclaró a Correo que en todos los grados, menos en la Corte Suprema, el tema (una denuncia) va al Congreso hasta que se defina la JNJ.

“Ese es el gran problema de no tener a la fecha el órgano que se encargue de ver la conducta de los magistrados. La OCMA no tiene la capacidad para ver la conducta de los supremos”, refirió.

ACUSACIÓN

Hernando Cevallos (Frente Amplio) aseguró a Correo que desde su despacho impulsará una denuncia constitucional contra el juez supremo Aldo Figueroa tras la difusión de los audios. “Me parece que esto hay que investigarlo, lo hemos conversado con mi bancada y estamos preparando una denuncia constitucional. Yo la voy a impulsar desde mi despacho”, indicó.

Explicó que los motivos para presentar tal denuncia es por la “vinculación con personajes” que tienen relación directa con “Los Cuellos Blancos”. “Que él niegue este tipo de relaciones y no sea transparente, para un juez supremo esto no es cualquier cosa. Él tiene que haber explicado a la ciudadanía cuál era su relación con Walter Ríos”, agregó.

Asimismo, sostuvo que Figueroa “debe inhibirse” de analizar el caso de Keiko Fujimori. “De no hacerlo, vamos a tener probablemente otra muestra más de cómo el Poder Judicial sigue absolutamente contaminado”, expresó.

Anotó que tras la denuncia, si se le halla responsable de los delitos -los cuales aún vienen siendo materia de debate en el interior de su bancada-, el juez debe ser destituido.

CARGAMONTÓN

El vocero fujimorista Carlos Tubino puso en tela de juicio la difusión del audio de Aldo Figueroa y Walter Ríos, asegurando que todo esto forma parte de un cargamontón para perjudicar el proceso de casación a favor de Keiko Fujimori. “Todo parece un cargamontón para perjudicar la casación que ha pedido Keiko Fujimori. No sabemos quién maneja estos audios, pero van soltando lo que les conviene en el momento que creen conveniente y ahora lo están cargando al juez (Figueroa)”, manifestó.

Si bien dijo que está a favor de toda investigación, el hecho de que esas grabaciones se den a conocer recientemente le resulta un acto de politización. “Todo que se investigue, pero ¿por qué ahora? ¿Nadie se pregunta eso? Acá lo que hay es la politización de la justicia. El objetivo no es el juez, sino que Keiko no salga libre”, sostuvo.

Pero Tubino no fue el único que manifestó estos argumentos, pues su colega Karina Beteta precisó que lo que aquí se busca es que la lideresa “naranja” continúe cumpliendo prisión preventiva.

“¿Cuál es la vinculación del juez con la señora Keiko Fujimori para que le puedan atribuir que habría razonabilidad jurídica para que (Aldo Figueroa) se inhiba? Lo que me queda clarísimo es que aquí hay una persecución insana, perversa, contra Keiko Fujimori”, indicó.

Asimismo, pidió que se le demuestre cuáles son las vinculaciones entre el magistrado Figueroa con Keiko Fujimori. “La intención es mantener a Keiko Fujimori presa”, enfatizó.

Para Beteta Rubín, este posible escenario únicamente “le conviene a la oposición” y a todos aquellos que no desean la liberación de Fujimori Higuchi y restringirla en sus opiniones. Sin embargo, también subrayó que no hay prueba alguna que vincule a su lideresa con actos de corrupción.

QUE HAGAN SU TRABAJO

Por su parte, Javier Velásquez (APRA) rechazó que se pueda recomendar la inhibición del juez Aldo Figueroa por presuntamente tener algún tipo de vinculación o posición con ciertos personajes políticos. “Hay toda una campaña orientada a sacar al fiscal y al juez. Es bien peligroso lo que se está haciendo en el país, o sea, Keiko Fujimori es la adversaria política, tales jueces deben de salir, no me parece”, indicó.

El representante de la región Lambayeque recordó que la decisión en un proceso de casación la decisión es adoptada por los cinco integrantes de la sala judicial y no de uno solo.

“Con ese argumento, hay que sacar al fiscal Domingo Pérez y Rafael Vela, porque ya tienen una orientación. De ninguna manera, hay que dejar que hagan su trabajo. En otro momento, dejó en claro que para que Aldo Figueroa se inhiba del caso de Keiko Fujimori se debe tener en cuenta que “las causales de inhibición están en la ley y los políticos no debemos meternos en eso”.

INHIBICIÓN

En la otra orilla, el vocero alterno de la bancada Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, señaló que la designación del juez Figueroa para analizar el recurso de casación contra Fujimori Higuchi “llama mucho a las sospechas”.

“Eso puede explicar por qué había tanto afán de proteger a Keiko Fujimori y sobre ello crear un escenario favorable”, enfatizó. Por esta situación, el representante de Puno exhortó a Figueroa que “por transparencia debería inhibirse” de ver el caso, más allá de quién sea la persona.

Entre tanto, el integrante de la Bancada Liberal, Gino Costa, señaló que el blindaje del fujimorismo al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry buscaría “inclinar la casación ante la Corte Suprema a favor de Keiko Fujimori” y lograr que la excandidata presidencial recupere su libertad. Entre los argumentos de Costa Santolalla están que Chávarry Vallejos recientemente votó a favor de que el también fiscal Víctor Rodríguez sea uno de los encargados de analizar el recurso de casación presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

“Sabemos que hay un vínculo entre algunos ‘cuellos blancos’, como Chávarry e Hinostroza, con Keiko Fujimori”, dijo.

Costa agregó que Rodríguez Monteza debió inhibirse de seguir el caso por tener presuntos vínculos con la organización de “Los Cuellos Blancos”.

Ante un panorama como ese, anunció que junto a otras bancadas del Parlamento pedirán en la próxima sesión del pleno que se revise lo acordado por la Comisión Permanente, donde se decidió archivar las denuncias contra Pedro Chávarry por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal. “Esperamos que lo mismo ocurra con Chávarry y con Gálvez”, agregó.