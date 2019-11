José Tello sobre Gloria Montenegro: "Ministra debe apegarse a la neutralidad"

Síguenos en Facebook

La ministra Gloria Montenegro afirmó que los miembros del Congreso disuelto no deben estar presentes en el Legislativo ni en el 2020 ni en el 2021. ¿El Ejecutivo está en posición de hacer declaraciones vinculadas al tema de las elecciones?

No. A mí me parece, en primer lugar, que el Ejecutivo no puede intervenir en este tema porque es del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Hay que respetar la autonomía del JNE. Dos: me parece que la ministra debería apegarse al principio de neutralidad. Las autoridades, en este caso una ministra de Estado, no pueden hacer este tipo de comentarios con respecto a gente que, por último, si postula o no, lo decidirá el JNE.

¿Se enfrenta directamente con las competencias del JNE?

Por supuesto, y el JNE es el único que va a decir ahora, para el 2020, si van los congresistas del Parlamento disuelto, y en el 2021, si alguno desea postular, también se lo dirá, si va o no va su candidatura.

¿Hasta qué punto puede o no manifestarse el Ejecutivo?

Nada que tenga que ver con decisiones que tiene que tomar solamente el Jurado, por mandato constitucional y de su ley orgánica de elecciones. O sea, el Jurado tiene prerrogativas por Constitución, por Ley Orgánica de Elecciones y, además, por la Ley Orgánica del propio JNE; o sea, no tiene absolutamente nada que hacer el comentario de la señora Montenegro, con el mayor respeto. Es más, debería estar atenta y observar el principio de neutralidad en autoridades, porque ella hace comentarios sobre personas que ya han manifestado su interés de postular. Me refiero a los excongresistas del Parlamento disuelto. Si ellos han manifestado su intención de postular, será el Jurado el que les va a decir si va o no su postulación, y no la señora Montenegro. Hace un comentario que viola el principio de neutralidad que debe tener ella como ministra de Estado y debería tener la cautela del caso.

¿Cómo está establecido el principio de neutralidad?

El principio de neutralidad en la administración pública está regulado desde en la Constitución hasta en las leyes de todo el sector público; o sea, los funcionarios tienen que mantener la neutralidad con respecto a un proceso electoral, que tiene una naturaleza política. Incluso hay un reglamento (resolución) 078-2018 (del JNE), vigente para este proceso, que habla sobre publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad de las autoridades. Ella, de alguna u otra manera, emite opiniones que descalifican a gente que ha manifestado que será candidata, y por otro lado, hace un comentario que no le corresponde.

Perfil

José Tello Alfaro, abogado

Es abogado por la Universidad de Lima. Máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE.