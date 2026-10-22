La Comisión de Justicia aprobó una propuesta legislativa de Juntos por el Perú (JP) para eliminar la facultad de la Policía para conducir la investigación preliminar del delito.

El dictamen devuelve esa potestad, y de manera exclusiva, al Ministerio Público, bajo el argumento de que la norma vigente genera ambigüedad en las competencias institucionales y afecta la unidad de la persecución penal.

“Es una aberración lo que se ha venido diciendo de que la Policía Nacional del Perú (PNP) es titular de las diligencias preliminares”, sostiene Martín Mijichich, representantes del Ministerio Público, declaraciones que el proyecto cita.

Max Anhuamán, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), criticó la decisión. “Cuando la PNP tenía la investigación preliminar, derrotamos al terrorismo”, escribió en X.