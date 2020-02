Aunque la coyuntura le exige respuestas sobre el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la trágica deflagración de Villa El Salvador, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, no deja de lado temas importantes como el de la refinería de Talara o el de Odebrecht y el arbitraje internacional al que apela. Sobre el tema, precisó a Correo que en enero se reunió con representantes de Odebrecht por gestión del procurador ad hoc del caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez.

¿La Refinería de Talara representará un costo excesivo para el Estado?

La Refinería de Talara tiene a la fecha 4700 millones de dólares de inversión. Si este proyecto se tuviera que empezar hoy, es un proyecto que no genera valor. Para en el momento en que nosotros lo encontramos ya tenía una gran parte de la inversión realizada, y lo que faltaba por hacer es un proyecto que sí genera valor. ¿Cuándo tomamos en consideración el momento en que se hacen las inversiones? Vuelvo a explicar, si tuviéramos que empezar desde la nada y hoy tomamos la decisión, es un proyecto que yo no lo haría, porque es un proyecto caro, pero en el momento en que lo encontramos ya tenía gran parte de esa inversión realizada, lo que faltaba era tan poco para obtener los beneficios que se propusieron, entre ellos la desulfurización, tener una instalación mucho más versátil para procesar diversos tipos de crudo. Entonces, el proyecto sí tenía un valor y por eso es que lo estamos terminando.

¿Se puede considerar como una pérdida para el Estado?

Desde el momento en que se tomó la decisión inicial. Si es que esta hubiera sido hoy, por ejemplo, se hubiera llevado una pérdida, pero ya habiéndose efectuado esto, es lo que en finanzas se llama costo hundido, habiéndose ya tenido un costo hundido de la inversión realizada en el momento en que tomamos la decisión, no. A partir de ahí si tiene una utilidad.

¿Quiénes son los responsables de esta situación?

El propio Petroperú ha formado una comisión investigadora, y se van a hacer las evaluaciones respectivas.

¿Por qué no se puede trasladar las bajas del precio Internacional del petróleo a los precios de la gasolina en el Perú?

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, estos son de libre disponibilidad. Significa que están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. Más bien, se han aplicado en su momento criterios para tratar de influir en el precio, como el fondo de estabilización de los precios para que ante variaciones temporales este precio no se mueva, porque cuando el precio sube, todos los suben, y cuando baja, demora en bajar. Entonces, para evitar eso es que se creó el fondo de estabilización, pero hoy por hoy ese fondo ha dejado de servir y tampoco ha tenido resultados muy halagüeños.

¿Por qué no se ha podido modificar el uso del gas natural?, ¿Cuál es el balance y sus objetivos?

A la fecha ya estamos en un millón 100 mil usuarios conectados a nivel nacional, y tenemos una meta para el bicentenario: lograr un millón y medio de usuarios conectados, esa es nuestra apuesta por la masificación, que busca que las principales ciudades del país estén concesionadas a partir de un proyecto que se llama “el proyecto siete regiones” (...). Solamente nos está faltando la parte de la sierra.

¿Cuál es su posición sobre el proyecto Tía María?

Tía María es un proyecto de maduración; tal como lo ha señalado el presidente, no se va a imponer. Buscamos que se logre climas de armonía y paz social, que es imprescindible para que este tipo de proyectos se logre.

¿Espanta las inversiones?

Tía María es uno de varios proyectos, de los más de 20 mil millones de dólares de inversiones que se piensan en los próximos tres años. Tía María es un proyecto de 1400 millones de dólares, pero siguen llegando nuevas inversiones. Entonces, (...) vemos que las inversiones siguen concurriendo.

¿Tiene un balance de la inversión minera?

El año pasado nos habíamos fijado una meta de 6 mil millones de dólares de inversión, y lo que alcanzamos fue 6 mil 100 millones de dólares de inversión, es decir que superamos la meta en 100 millones de dólares de inversión. Este año nos estamos planteando la meta de 6,300 millones de dólares de inversión.

¿Cuáles son los argumentos para pedir la renuncia del presidente del Osinergmin?

Nosotros, dentro de las causas (de la deflagración en Villa El Salvador) habíamos identificado que se había efectuado un mal registro de estos vehículos y no se había hecho una fiscalización posterior adecuada. Miramos en la parte institucional que el Osinergmin, del año 2017 al 2019, había reducido sus presupuestos destinados a fiscalización. En el 2017 el 28% de su presupuesto estaba asignado a fiscalización, pero en el 2019 ese 28% bajó a 18%, en momento en que el parque (flota de cisternas) se duplicó. Adicionalmente miramos que los cargos claves en la institución estaban cubiertos por personal no idóneo.

¿Es decir no cumplían el perfil?

No cumplían el perfil técnico que se requería para ejercer, ni tenían la experiencia en temas de energía.

Sobre el Gasoducto Sur Peruano, en TV Perú contó que lo llegaron a visitar directivos de Odebrecht a través de la Procuraduría, ¿fue así?

A ver, le explicó. En diciembre del año pasado, el procurador Jorge Ramírez, del Ministerio de Justicia, me pidió una reunión para que atienda a funcionarios de Odebrecht que estaban interesados en que les explicásemos cómo iba el tema del gasoducto hacia el sur. Entonces, lo que se coordinó en ese momento fue una reunión para el día 9 de enero, reunión que fue, por cierto, pública en este ministerio, está registrada, y todos los funcionarios que teníamos que darles esa explicación, porque así no los pidió el propio procurador, estábamos en la reunión y ellos acuden a esta visita. Pero ya, en el marco de la conversación, donde nosotros teníamos que explicar cómo iba el gasoducto al sur, que de acuerdo al Plan Nacional de infraestructura para la Competitividad (PNIC) es uno de los 53 proyectos priorizados, con el nombre de Sitgas (Sistema Integrado de Transporte de Gas), ellos hicieron un planteamiento, querían llegar a unos acuerdos, para ponernos de acuerdo. Sencillamente se les dijo que este ministerio no es la organización en la cuál ustedes pueden plantear eso: “Plantéenselo al procurador que los ha traído y que él lo haga llegar a las instancias correspondientes”.

¿Cuál fue ese planteamiento?

No lo sé, porque, sencillamente, hasta ahí nomás llegó la conversación y así fuimos de enfáticos al zanjar el tema, decir: “Señores, acá ese acuerdo para ponernos de acuerdo sencillamente no es el sitio adecuado.

¿Pero los derivó con el Ministerio de Economía porque sabía que tenía la intención de demandarnos ante el Ciadi?

No, yo sencillamente les dije: “Señores, han venido ustedes con el procurador, a través del procurador háganlo llegar a las instancias correspondientes”. Respecto al Ciadi, lo que se habló en su momento fue que, si bien es cierto, ya había sido planteado por Enagas, uno de los consorciados,y había sido planteado por Graña y Montero, pero se desistió, en el caso de Odebrecht, de acuerdo con lo que nos señaló el procurador, era un tanto improbable que se dé, puesto que ellos no estaban en el ámbito de empresas que podían plantear esta querella, Brasil no está en ese régimen.

En Tv Perú mencionó que los derivó con el MEF, por lo que le consulto si en la reunión ¿vio, le dijeron o le dejaron entrever esta posibilidad de demandar al Perú ante el Ciadi? No, solamente hablaron de tratar de suscribir o “ver un acuerdo para ponernos de acuerdo”, nada más, esas fueron las palabras.

¿No les pidió más detalles?

No le pedí, ni vi el proyecto o documento que ellos tenían.

¿En esas reunión estuvo el procurador Jorge Ramírez?

Estaba, él los trajo.

¿Y le comunicó de esta reunión al premier Vicente Zeballos?

Sí.

¿Cuándo se lo comunicó?

Previamente a la reunión, pero no los puntos que íbamos a hablar en preciso, solamente le dije que había sido coordinado a través del procurador y el premier me dijo que por favor que esté presente el procurador en la reunión, cosa que así se hizo, y después, ya a posterior, solamente dimos cuenta que no se tomó ninguna decisión.

¿Sí le comunicó al premier la intención de los directivos de Odebrecht de que querían llegar a un acuerdo, se lo comentó?

Con esos detalles, no estoy muy seguro, pero como al final no se suscribió nada, al final todo fue una intención, esa reunión solamente fue, como mencioné, para poderles comunicar a ellos los avances que estaba tomando el ministerio y el Gobierno respecto al Sitgas. Cuando ellos hacen un planteamiento, que solamente quedó en eso, una intención de querer hacer, pero nadie tomó ninguna decisión, sencillamente estos planteamientos no se comunican.

Odebrecht demanda al Perú ante el Ciadi. En el documento al que accedió este medio, no solo piden el pago, también piden recuperar la obra. ¿Qué postura tiene ante esto?

Es una posición injusta, porque, como todos sabemos, la concesión se caducó porque ellos incumplieron el cierre financiero del proyecto, y esto estaba señalado como un hito del contrato: “Si para determinada fecha no se cumplía con el cierre financiero, procedía la caducidad de la concesión”. El Gobierno peruano, en su momento, le otorgó dos prórrogas, y ellos, a pesar de tener esas prórrogas, las incumplieron. Por lo tanto, ante un hecho tan fáctico, tan directo, de incumplimiento por parte de ellos, me parece que es injusta la decisión que ellos han tomado de denunciar ante el Ciadi.

Perfil

Juan Carlos Liu Yonsen, ministro de energía y minas

Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y es magíster en Administración por la Universidad ESAN. Fue asesor en el sector de Energía y Minas del 2010 al 2014.