Los textos y audios que contienen conversaciones entre el ministro del Interior Juan José Santiváñez, y el agente de la Diviac Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, son reales, según dos informes forenses del Ministerio Público difundidos este domingo en ‘Panorama’.

De acuerdo con el dominical de Panamericana TV, la información de los celulares de Izquierdo fue extraída con un software llamado Cellebrite, esta herramienta forense ayuda a extraer contenidos de equipos móviles e incluso es utilizada por el FBI.

El miércoles pasado, los informes forenses fueron entregados a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, reveló el programa.

Ambos peritajes fueron realizados con orden del Poder Judicial y establecieron que del número del celular de Santiváñez sí salieron mensajes y audios enviados a Izquierdo.

Por ejemplo, se ha extraído una conversación entré el titular del Mininter y el agente de la Diviac, que ocurrió el 25 de enero de este año, donde le informa que le pidieron su currículo vitae desde la “casa grande”, en aparente referencia a Palacio de Gobierno.

Santiváñez: “Amigo, ya me llamaron de Casa Grande. Por favor, necesito que hables con René, que no me vayan a fregar los antecesores”.

Izquierdo: “Excelente. Pero qué te dijeron”.

Santiváñez: “Que voy… pero, hermano, hay que hacer migas, yo sabré defenderlo de lo que le están haciendo. Vamos con fe”.

En varias conversaciones, Juan José Santiváñez le solicitaba a Junior Izquierdo que lo ayude y converse con los “amigos” y “la gente” para que “no lo molesten” cuando ingrese al Ministerio del Interior.

En los diálogos, Santiváñez le comenta al agente de la Diviac respecto a su nombramiento como jefe del Gabinete del Mininter, su nombramiento como viceministro y posteriormente, su designación como titular de dicho sector.

