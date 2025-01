El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó las acusaciones sobre un nuevo audio difundido por el programa “Cuarto Poder”, el cual involucra al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, en una presunta infidencia.

Según el funcionario, la grabación que ha sido presentada no corresponde a su voz y, además, asegura que fue manipulada.

En declaraciones a la prensa, Santiváñez explicó que el audio no tiene relación con él, y subrayó que, de acuerdo con los detalles presentados, el supuesto audio no proviene de un celular, como se había indicado inicialmente, sino de otro tipo de dispositivo tecnológico.

“El audio que se me atribuye (…) yo siempre he dicho: no me pertenece. Es más, para que lo tengan claro, ese presumible audio que presenta este programa conjuntamente con el abogado, tampoco dice que sea un audio grabado de un celular, sino lo que dice es que habría sido supuestamente grabado de otro equipo tecnológico, no de un celular”, afirmó el ministro.

Asimismo, Santiváñez denunció que la difusión de este material busca generar desconfianza y romper la relación entre el Ministerio del Interior y el comando de la PNP.

Según el ministro, el audio no menciona al comandante Zanabria, sino que se refiere a otros temas que, en su opinión, están vinculados a intereses ajenos a la verdad.

“En lo que yo he escuchado jamás se menciona el apellido del señor comandante general, sino de otras cuestiones que yo estimo, obedecen a otro tipo de intereses que más se relacionan a pretender –quizás- romper una relación que se tiene desde el sector Interior con todo el comando de la Policía Nacional del Perú”, agregó.

Santiváñez también aclaró que los allanamientos, como los que se mencionan en el audio, no son decisión de la PNP, sino que deben ser autorizados por el Poder Judicial. En este contexto, enfatizó que no ha existido nunca un requerimiento para allanar su domicilio. “Es un audio que no me pertenece y las cosas que se me pueden atribuir tampoco son reales”, recalcó.

Finalmente, el ministro criticó a ciertos efectivos de la policía, a quienes acusó de manipular pruebas y construir falsos testimonios en complicidad con fiscales para forzar colaboraciones eficaces.

“Ya se están conociendo a algunos efectivos policiales que hoy por hoy no están ya en actividad acostumbrados a construir muñecos, a construir audios y pruebas”, concluyó Santiváñez.