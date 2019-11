Juan Sheput: "No me arrepiento de haber estado muy cerca al fujimorismo"

Juan Sheput, integrante del Congreso de la República disuelto, aseguró que no se arrepiente de haber tenido cercanía con Fuerza Popular porque como integrante del partido de gobierno de ese entonces, Peruanos por el Kambio (PpK), buscó "simplificar la acción política".

"No (me arrepiento) porque soy una persona consciente de que los eventos se mueven de acuerdo a la coyuntura, como parte del partido de gobierno era imposible sacar un proyecto de ley si no se conversaba con quienes tenían 73 votos y eso no se comprende, lamentablemente", expresó en Radio Nacional.

Explicó que le ofrecieron públicamente en más de una oportunidad la presidencia del Congreso, pero condicionado con el tema del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien acusó constitucionalmente en su informe ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Primero fueron mis principios y lo que yo creía, y en segundo lugar quedó la ambición política que podría tener uno en determinado momento, sobre ser o no presidente del Congreso. Las negociaciones tienen un límite y si se tiene que sacar adelante políticas públicas, se tiene que negociar, pero eso no significa un pacto", manifestó.

Sobre la postulación de diversos integrantes del Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra, Sheput aseguró que "es un derecho y está plasmado en el artículo 136 de la Constitución".

"Si nos niegan el derecho a postular en este periodo, no se puede negar el mismo derecho en dos oportunidades. Por lo tanto, estaríamos habilitados para postular en el 2021. Creo que el Jurado tiene que fallar positivamente porque es un evento complementario y no es un nuevo periodo parlamentario", refirió.

No obstante, Sheput se mostró en contra de las voces que apoyan la renovación del Congreso con nuevos rostros y recordó que Yesenia Ponce, Moisés Mamani, entre otros, eran personajes nuevos que se han visto envueltos en escándalos públicos.

"El hecho de ser nuevo en política no garantiza una buena conducta. Vilcatoma y Bartra son nuevas, y ellas han hecho cualquier cosa menos política", subrayó.