Juan Sheput se pronunció en contra de Yonhy Lescano y de la Ministra de la Mujer

El legislador oficialista Juan Sheput se pronunció en contra de su colega congresal Yonhy Lescano, en entrevista con la periodista Milagros Leiva.

"Desde le momento en que ingresa (Yonhy Lescano) en frases subidas de tono, mas allá de si hay consentimiento o no, hay una posición de poder, constituye un acoso, y en política ser engañado no es una disculpa", afirmó el congresista.

Prosiguió: "...un parlamentario tiene que saber que ocupa un lugar de representación, tiene que saber cuáles son sus límites, no se debe tomar partido ni por uno ni por otro, y esto es una lección para la sociedad, tanto de una señorita que llama a la una de la mañana, como de una persona que acosa en horas que no corresponde".

Sheput puntualizó con esta declaración: "En estas situaciones que no sabemos la identidad de la persona, hay desventaja porque no sabemos su identidad ni su estado civil, y ya se encargará la justicia de si da o no a conocer al público, y una situación de Lescano, que es casado, la Ministra de la Mujer sale a posterior cuando ha tenido que tener un papel principal desde el primer instante".