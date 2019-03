Julio Guzmán: “Vizcarra no tiene partido ni bancada, y sin eso es imposible hacer reformas”

Síguenos en Facebook

Julio Guzmán ha regresado con miras al 2021. El excandidato presidencial ahora con el Partido Morado se alista para la carrera de la que fue retirado hace tres años.

En diálogo con Correo, el economista habla de la coyuntura y señala que el presidente Martín Vizcarra tiene limitaciones para hacer cambios debido a la falta de una bancada, un equipo técnico y una organización política.

También cuestiona su visita a España y sostiene que en su lugar, definitivamente él no hubiese viajado.

¿Cree que José Cavassa, llamado exoperador “montesinista” y exasesor del partido PPK, intervino para que su candidatura fuera retirada en el 2016?

Nosotros tenemos certeza de lo que pasó y nunca tuvimos las pruebas como para hacer un caso en el Ministerio Público. Creo que al final toda la verdad se dará a conocer. En el Partido Morado nosotros hemos volteado la página hace mucho tiempo, hemos aprendido de eso y la población, además, sabe lo que pasó, y ahora estamos en otra etapa de consolidar nuestra organización.

¿No considera entonces que el partido de Peruanos Por el Kambio lo sacó de la carrera?

Creo que eso le corresponde a los medios de comunicación y a los periodistas de investigación, en recabar las pruebas. Nosotros sabemos lo que pasó y tenemos certeza de lo que pasó, pero no tenemos las pruebas.

¿Cómo evalúa la gestión del presidente Martín Vizcarra a la fecha?

Creo que ha tenido el coraje de enfrentarse a las mafias en el Congreso y en el Poder Judicial, y eso nos parece muy positivo. Lamentablemente, el presidente Vizcarra tiene limitaciones para hacer cambios de verdad y cambiar la vida a la gente en su día a día. No tiene el soporte político para hacerlo, no tiene organización, no tiene partido político, no tiene operadores, no tiene bancada, no tiene equipos técnicos y sin eso es imposible hacer reformas.

¿Hay alguna crítica de su parte al Mandatario por las imprecisiones sobre los presuntos vínculos con Conirsa y que ahora son materia de investigación en el Congreso?

El Presidente tiene que dar toda la información que las autoridades pidan y la investigación tiene que ocurrir. Lo que sí no queremos es que esto no sea un círculo político. Necesitamos que toda la verdad se conozca, que se sepa quiénes están involucrados o no, pero tener cuidado de hacer un círculo político.

¿Le cree a Vizcarra?

La verdad, yo no tengo por qué creer nada. Son las investigaciones y las pruebas las que determinan eso. Son las autoridades judiciales las que deberían tomar responsabilidad.

El Presidente viajó a España, a pesar de la situación de emergencia del país. ¿Qué puede decir al respecto?

Creo que debió haber pensado mejor su viaje, los tiempos, en cuál hubiera sido el impacto en la sensibilidad de la gente.

En su lugar, ¿usted habría viajado?

Yo sí lo tengo claro, yo no hubiera viajado definitivamente.

¿Ve a Vizcarra cerrando el periodo 2021 o habrá un intento de vacancia?

Creo que al país lo que le conviene es estabilidad, conviene que Perú pueda tener un tipo de predictibilidad y tenga un horizonte claro. En ese sentido, lo que a todos los peruanos nos conviene es que el Presidente no esté involucrado en ninguno de estos casos y que termine su gobierno del 2021.

En algún momento se difundió un presunto correo sobre dinero que recibió de Odebrecht. ¿Puede descartar haber recibido dinero de la constructora o de sus filiales?

Es materialmente imposible que yo haya recibido dinero de Odebrecht o que la organización haya recibido dinero. Eso por varias razones. La primera porque Marcelo Odebrecht fue encarcelado en junio de 2015, lo metieron a una cárcel cuando el señor Guzmán no era conocido por nadie. Yo estaba en el rubro de “otros” y tenía menos del 1%, pero además de eso, todo el mundo sabe que nuestra campaña fue sumamente austera.

¿Quién fue el autor de la difusión?

No sé. Tenemos otras preocupaciones más importantes del partido que mirar de dónde salió.

¿Qué opina sobre Odebrecht y que aún pueda contratar con el Estado?

El acuerdo es necesario. Reconozco que hay un costo, pero los beneficios de ese acuerdo son mayores que esos costos. Los beneficios son que se conozca toda la verdad y que los sospechosos finalmente caigan. Si a mí me pones y me das a escoger entre agarrar a esos “peces gordos” o asumir un costo que implica el acuerdo con Odebrecht, por supuesto que yo voy a optar por lo primero.

¿Cómo evalúa la labor que desempeñan a la fecha los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela?

Hay gente que cree que ellos se han excedido en sus funciones. Creo que las investigaciones no deben de parar y que el costo que el Perú asumiría por restringir las funciones de los fiscales sería altísimo. Los fiscales y el juez Carhuancho han demostrado ser personas extremadamente valientes y el impacto que han tenido no solo ahora, sino en las próximas generaciones es tremendo.

¿Considera justa la prisión de Keiko Fujimori?

Entiendo que hay controversia en las decisiones que algunos jueces deben tomar, pero la realidad es que hay un montón de gente que se termina fugando. Mira lo que ha pasado con la sentencia contra un narcotraficante, con Félix Moreno, hay ciertas medidas que a veces son controversiales, pero en algunos casos son necesarias para evitar la impunidad.

¿Ve a Keiko como una candidata para el 2021?

No quisiera opinar sobre la señora Keiko en particular. Pero si es sobre el fujimorismo, yo creo que el Perú debió haberlo superado hace mucho tiempo, como ocurrió con los seguidores de Pinochet en Chile (...). Ahora sí creo que el Perú está en camino de superar el fujimorismo, estamos en esa dirección. El fujimorismo no tiene nada nuevo que ofrecerle al Perú que sea diferente a lo de los 90, no hay nada nuevo e innovador.

¿Qué opina sobre la prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia?

Mi opinión es la misma acerca de los políticos. Son medidas que para algunos son controversiales, pero repito, entiendo que se toman estas medidas por la cantidad de casos que se presentan.

¿Se comunicó con la ex “pareja presidencial”?

En realidad, nunca he tenido contacto con ellos. No conozco a la señora Nadine. En toda mi vida lo único que he tenido ha sido intercambiar una palabra con ella.

¿Cuánto cuesta recolectar las firmas que obtuvo?

Mucho. Ha sido un esfuerzo casi inhumano. El vehículo más importante para conseguir firmas ha sido nuestra militancia. Nosotros hemos llegado a tener 2700 brigadistas voluntarios en las 26 regiones y venimos recolectando firmas desde mayo de 2016, es decir, casi 3 años recolectando firmas (...). Ha habido aportantes, ha sido una lista de 40 personas. Esta lista está preparada y será colocada en custodia de una notaría para que sea transparente.

¿Cómo se financió la recolección de firmas?

Con varias fuentes. La más importante de lejos ha sido la militancia, que ha recolectado la inmensa mayoría de cantidad de firmas. Lo segundo han sido actividades modestas y descentralizadas para financiar polos. Un tercer espacio que ha sido un número de personas que han aportado y ellos han pedido ser verificados y esa lista existe con montos individuales.

¿Entonces, no tendremos los famosos aportantes fantasma?

Exactamente. Esa es la idea y que no tengamos control sobre la lista, porque la lista estará en custodia de un tercero, que tenga la credibilidad y la autoridad como es un notario público.

Se ha cuestionado en ocasiones en qué trabaja. ¿Qué puede decir al respecto?

Trabajo como profesor en la Universidad Católica, en la Universidad Ruiz de Montoya; además, en un instituto de capacitación donde dictamos talleres en las regiones sobre distintos temas que tienen que ver con gestión pública y el próximo taller es en Cusco el 16 de marzo. Esas tres actividades me permiten generar ingresos.

Juan Sheput ha señalado que de PPK y hoy llamado Contigo logró un magnífico triunfo electoral. ¿Lo ve así?

Sí han logrado un triunfo, eso es indiscutible, y sí ha sido así. Cada uno puede catalogar el triunfo como lo pudiera considerar. Yo les deseo lo mejor a las fuerzas políticas democráticas, porque esto tiene que ser una competencia abierta.

¿Se considera el vencedor del 2021?

Me considero una persona trabajadora, persistente, que nunca se rinde, con mucha pasión y convicción. Quiero que no perdamos de vista el esfuerzo del colectivo, porque Julio Guzmán es el presidente del Partido Morado, pero nosotros estamos construyendo una institución política; más que mis opciones, las posibilidades que tiene todo el partido.

¿Ve al partido como una alternativa para el 2021 y que ocupará curules en el Congreso?

Así es. Porque hay un momento de cambio muy importante en Perú. Hoy ha surgido un nuevo peruano que busca horizontalidad y respeto. Y pide que el progreso del Perú se planifique de forma seria y decente.