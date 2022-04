La actual investigada por la Fiscalía Karelim López acusó a Zamir Villaverde de amenazar de muerte a sus tres hijos, tras enterarse de una presunta reunión que este tuvo con Luis Pasapera Adrianzén, según detalló un reportaje de Cuarto Poder.

El 9 de marzo de 2022, ante la fiscal Karla Zecenarro, López brindó los detalles de dicha reunión que habrían tenido los antes mencionados. Según su relato, Villaverde visitó a Pasapera, le llevó una relación de obras y le señaló que él era el operador del presidente de la República, Pedro Castillo, y que su intermediario era Bruno Pacheco.

“Ese mismo día Bruno Pacheco me llamó a las 11:30 de la noche, me dice que le cuente lo que había pasado con su amigo Zamir Villaverde. Yo le repito, como amiga le dije que se cuide, que está dando su nombre y luego me enteré que Zamir estaba al costado en altavoz escuchando esa conversación”, relató López Arredondo en su declaración de aspirante a colaboración eficaz.

En ese sentido, contó que supo un día después que Villaverde había escuchado la conversación cuando este fue a las instalaciones de Termirex a hablar con Pasapera. “Le dijo que me llamara para que retirara lo dicho. Creo que lo molestó verse al descubierto”, dijo.

Posteriormente, la lobbista indicó que le pidió a Bruno Pacheco que llame a Zamir Villaverde para que le dijera cuál era el problema que tenía con ella. Entonces, el empresario le respondió que le iba a prohibir el ingreso a Palacio de Gobierno, además de amenazar a ella y a sus hijos con dispararles con un arma.

“Dijo que él me iba a prohibir el ingreso a Palacio y que no me meta, que sabía utilizar armas, que no era un improvisado en esto. Me tildaba de fujimorista infiltrada y me insultaba”, declaró López Arredondo a la Fiscalía.

“Él le dijo a Bruno Pacheco que mis tres hijos ya tienen una bala, asimismo, se refirió mal de mi persona y me insultaba”, agregó.

El reportaje mostró, además, que López Arredondo manifestó ante la fiscal que ella envío un mensaje por WhatsApp a Villaverde diciéndole que lo estaba denunciando por querer atentar contra la vida de sus hijos y lo único que él hizo fue tomar una captura a dicho mensaje para enviarlo al jefe de Estado.

Finalmente, relató que Bruno Pacheco la llamó y le dijo que a partir de ese momento ya no podría ingresar a Palacio de Gobierno.