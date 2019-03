Karina Beteta asegura que Daniel Salaverry la maltrató e insultó en el Congreso (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta aseguró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la maltrató e insultó cuando le consultó sobre un proyecto de ley en el Parlamento.

"He sido maltratada por el señor Daniel Salaverry por pedir que se respete un derecho que nos corresponde. Por ejemplo, el decir vete a la 'mier%#' no me 'jod%$&'. Así me ha tratado", contó la parlamentaria en ATV.

Según la legisladora, el hecho ocurrió cuando era vocera alterna de Fuerza Popular y le pidió a Salaverry agendar un proyecto de agrobanco.

"Cuando yo me acerqué y le dije cómo es posible que no lo agendes, ya es bastante tiempo, esto es un tema tan sensible que los peruanos necesitamos saber la verdad. Qué es lo que obtuve como respuesta, me mandó a la 'mier%#', me dijo no me 'jod%$&'. ¿Eso no es violencia?", narró la congresista fujimorista.

Karina Beteta dijo que no denunció el hecho en su momento porque supo defenderse. "Somos fuertes, valientes y sabemos defendernos", expresó.

Su colega de Fuerza Popular Luz Salgado le expresó su solidaridad a través de Twitter. "Mi solidaridad con Karina Beteta quien denunció el maltrato que recibió de parte de Daniel Salaverry, este agravio ella lo manifestó a varias colegas en su momento", dice el tuit.

SE DEFIENDE

Por su parte, el presidente del Congreso negó que haya agredido a la legisladora de Fuerza Popular y le sorprende que salgan estas denuncias cuando se descubrió que Beteta cobró un viaje de representación cuando estuvo de viaje en el extranjero.

" Que oportuno para algunos que justo ahora que salen los escándalos de algunos congresistas que han cobrado doble, han cobrado viajes de representación cuando han estado en el extranjero y el Ministerio Público abre investigación salen este tipo de cosas. Quienes me conocen en el Congreso saben que sería incapaz de faltarle el respeto a una mujer", manifestó a la prensa.

" Más bien a mí me han dicho de todo, traidor, cuchillero, que uso rodilleras, basta con ver los tuits de algunas congresistas como difaman e insultan a las periodistas que discrepan con ella y ahora quieren decir que yo agravio. Estoy sorprendido", agregó.