Karina Beteta a Marco Arana: "¡En qué momento saca el arma para dispararnos! ¡Aquí estoy!" (VIDEO)

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta protagonizó un incidente junto al parlamentario del Frente Amplio Marco Arana durante el debate en el pleno del Congreso sobre la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Todo empezó cuando Arana mostró unas esposas al congresista fujimorista Héctor Becerril, lo que desató la molestia de Alejandra Aramayo y Beteta.

“¿Qué ha hecho el señor Arana? Saca las esposas. Aprenda. ¿Quién cree que debe estar preso? ¿Por qué no se levanta de su escaño? Ponga las esposas porque acá lo que se ha hecho es confundir todo, ya no es un Estado constitucional de derecho, aquí la justicia se impone, ya no hay Poder Judicial”, expresó Aramayo.

Le siguió su colega de bancada Karina Beteta, quien cuestionó que Marco Arana haya mostrado las esposas y le pidió que saque el arma para disparar.

"Lamento que en este hemiciclo hoy el congresista Arana saca una esposa y seguramente le habrá facilitado esas esposas la Diviac. Osea, lo que aquí nos han advertido hoy vengo con las esposas. ¡En qué momento congresista Arana saca el arma para dispararnos! ¡Aquí estoy! Si tiene que usted disparar para acabar con la democracia", manifestó Beteta.

Lo dicho por Karina Beteta desató risas entre los congresistas. Incluso, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, esbozó una sonrisa.