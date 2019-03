Karina Beteta: "Que (Daniel Salaverry) se someta a todas las pruebas del polígrafo"

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, aseguró ayer que está diciendo la verdad respecto a la supuesta agresión verbal que cometió en su contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a quien conminó a someterse a la prueba del polígrafo.

“En honor a la verdad, por mis hijos, estoy diciendo la verdad y si él dice lo contrario, que se someta a todas las pruebas del polígrafo”, manifestó en RPP.

Beteta recordó que el incidente se produjo en octubre del 2018 y que la respuesta de Salaverry al pedirle que incluya unos proyectos de ley “sí me afectó”. “Regresé a mi escaño y me encontré con la congresista Letona y otros congresistas que me vieron lagrimear y me preguntaron qué pasó. Les comenté el incidente”, relató.

Según Beteta, ese día Salaverry le espetó: “Vete a la m..., no me jod...”. Añadió que en ese momento no denunció públicamente el hecho porque su partido se encontraba atravesando un momento difícil tras la detención de Keiko Fujimori. “Luego la liberaron y dio un mensaje de unidad en aras de que la bancada se mantenga sólida y pensando institucionalmente, pero hoy me arrepiento. Una mujer nunca debe callar”, sostuvo.