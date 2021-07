La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, llegó ayer a una nueva concentración “en defensa de la democracia” en el Cercado de Lima, desde donde manifestó que no aceptarán los resultados que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame en los siguientes días respecto a la segunda vuelta electoral.

“Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos: no vamos a aceptarlo”, sostuvo tras saludar a los diferentes colectivos que se reunieron ayer en el Paseo de los Héroes Navales.

En el lugar, Fujimori volvió a plantear al presidente Francisco Sagasti que solicite una auditoría internacional para la revisión de denuncias por presunto fraude en el llenado de actas electorales. Sin embargo, acto seguido, aseguró que el mandatario tomó posición a favor de su contendor de Perú Libre.

“Todavía tiene la oportunidad histórica de pasar a ser un presidente que defendió la democracia, atrévase (...). Permita que se revisen cada una de estas denuncias, pero claro, él ya tomo partido. Y es claro que ya se ha puesto la camiseta de Perú Libre, pero por lo menos sáquese el sombrero de Pedro Castillo”, expresó.

Irregular

“¿Por qué tanta presión? Yo les digo desde acá y creo que represento la voz de tantas personas que le decimos bien claro: ¡no al comunismo, fuera el comunismo!”, aseguró ante sus simpatizantes.

La candidata también cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Lo que hemos visto y estamos denunciando son muchísimas irregularidades, no solamente que ocurrieron el día 6 de junio, sino que esto empezó con anterioridad. El Jurado Nacional de Elecciones debería tener 5 miembros, pero desde hace muchos meses atrás solo funciona con cuatro. Nos preguntamos por qué no han permitido y no han facilitado que se nombre el quinto miembro”, sostuvo.

En la actividad también participaron los congresistas electos Jorge Montoya (RP), Norma Yarrow (RP) y Hernando Guerra García (FP); además de las abogadas Mónica Yaya.

En tanto, Lourdes Flores y Miguel Torres estuvieron pero se retiraron antes de la llegada de Fujimori.

