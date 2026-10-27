La presidenta Keiko Fujimori respaldó la decisión de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados de reasignar recursos presupuestales para atender la emergencia por el fenómeno El Niño y enfrentar la criminalidad. El acuerdo también contempla la devolución de S/ 270 millones al Poder Ejecutivo, como parte de las medidas para generar saldos a favor del Tesoro Público.

Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 27, 2026

A través de su cuenta en X, la mandataria destacó que la decisión responde a prioridades vinculadas con la emergencia climática y la seguridad ciudadana. Asimismo, reconoció la participación de las autoridades de ambas cámaras legislativas en la adopción de estas medidas.

Fujimori expresó su respaldo al acuerdo y señaló que los recursos deben atender las necesidades que enfrenta el país. En su publicación, sostuvo lo siguiente.

“Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país”