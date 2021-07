Keiko Fujimori: “El presidente Sagasti se equivoca cuando dice que el partido ha terminado”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró este martes que el presidente de la República, Francisco Sagasti, se equivocó al indicar que los deportistas deben saber “perder con gracia y ganar con humildad” puesto que “el partido ha terminado”, en referencia a las Elecciones Generales de Perú de 2021, y consideró que aún no existe un ganador del proceso.

“El presidente de la República se equivoca cuando dice que el partido ya ha terminado. No señor presidente, el partido no ha terminado y todavía no hay un ganador. Estamos a la espera de ese resultado”, sostuvo en un discurso ante sus simpatizantes en Barrios Altos.

Más temprano, el presidente Francisco Sagasti aseveró que no es un árbitro en el proceso electoral y que el único ente con esa potestad es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De esta manera, el mandatario respondió a las aseveraciones de Fujimori Higuchi.

“Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir. Por lo tanto, cualquier intento del Ejecutivo, del presidente, de servir de árbitro estaría fuera de la Constitución y es algo q no nos corresponde ni me corresponde”, señaló luego de que Fujimori Higuchi dijera que se “puso la camiseta de Perú Libre” al no aceptar su pedido para solicitar una auditoría internacional al proceso electoral.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que respetará los resultados electorales “siempre y cuando” las actas de la segunda vuelta electoral sean sometidas a una auditoría.

“Nosotros solicitamos una auditoría, que se analicen las denuncias y las nulidades, no queremos que digan que Keiko ha ganado, queremos que se vean si las actas han sido manipuladas para poder hacer un conteo real. Por supuesto que cuando el JNE declare con una auditoría de por medio los resultados se respetarán”, manifestó.

Asimismo, Keiko Fujimori responsabilizó a Pedro Castillo por “la incertidumbre por la que atraviesa” el país y consideró que ello ha hecho que aumente el precio del combustible y del dólar.

“La incertidumbre por la que atraviesa nuestro país ha hecho, lamentablemente, que los precios de los alimentos aumenten y que el precio del dólar y del combustible hayan aumentado, pero como muchos de ustedes soy una mujer que cree en dios y sé que la verdad siempre sale a la luz”, indicó

“Nadie está pidiendo aquí un cambio de reglas, lo que estamos pidiendo es que las reglas se respeten que es lo que no ha ocurrido el día de la elección”, añadió.

