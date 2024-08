Keiko Fujimori rechaza cargos en juicio por Caso Cócteles.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto con otros 37 acusados, ha negado rotundamente los cargos imputados por la Fiscalía de la Nación en el caso Cócteles, el cual la vinculan y a su partido con presuntos actos ilícitos.

Durante la audiencia realizada ayer, la hija de Alberto Fujimori optó por no declarar y se reservó el derecho a hacerlo en futuras etapas del proceso.

“Señores magistrados, he escuchado sus comentarios y recomendaciones. No acepto los cargos vertidos por el fiscal ni tampoco lo que ha señalado la Procuraduría Pública. Me reservo la posibilidad de declarar en cualquier estado del proceso o al final de la actividad probatoria”, manifestó Fujimori ante el tribunal.

Además, la lideresa del partido naranja rechazó el pago de la reparación civil impuesta por la Procuraduría, alineándose con la estrategia de su defensa.

De los 37 acusados, solo dos han expresado su disposición a ser interrogados. Entre ellos se encuentra Ricardo Briceño, ex presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien ha mostrado apertura para responder a las preguntas del fiscal.

Briceño es considerado una figura clave en el caso, dado su rol dentro de la Confiep, organización que ha sido señalada como parte del entramado que supuestamente facilitó fondos para la campaña de Fujimori.