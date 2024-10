Keiko Fujimori dio una entrevista a un medio español luego del fallecimiento de su padre Alberto Fujimori y aseguró que aún no ha tomado la decisión de presentarse a las elecciones presidenciales del 2026.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que su prioridad será buscar una “candidatura de consenso” con otros partidos en el Perú “que defiendan la democracia el estado de derecho y la Constitución”.

“Yo todavía no he tomado esa decisión es algo que voy a tener que conversar por supuesto con mi familia, con mis hijas. Sin embargo, el panorama político en el Perú es un escenario singular, nunca antes visto [...] Probablemente enfrentemos la próxima elección con con cerca de 45 partidos políticos. Eso nos lleva a los políticos en el Perú, primero, a dialogar y a buscar candidaturas de consenso”, indicó a Telemadrid.

Respecto a la sentencia de 20 años y 6 meses que recibió el expresidente Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur, dijo que el exlíder de Perú Posible se caracterizaba por ser “antifujimorista”.

“Pero, en estos momentos yo dejo la división política. No voy a hacer leña del árbol caído, pero creo que es una decisión que, a lo largo de los últimos años, y por las noticias que se veían revelando, es algo que se veía venir. No voy a hacer ninguna opinión adicional para que no se malinterprete y no le deseo el mal a nadie se trate de quien se trate”, sostuvo.

En otro momento de la conversación, habló del fallecimiento de su padre tras recordar su lucha contra el cáncer.

“Para nosotros ver la multitud que fue a despedirlo fue muy conmovedor, y como las últimas semanas sufrió y tuvo muchísimo dolor, finalmente, a nosotros, los hijos, nos reconforta saber que está descansando en paz”, expresó.