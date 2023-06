Tras su tercera derrota electoral en 2021, Keiko Fujimori anunció su divorcio en junio de 2022, y luego de una cirugía de extracción de un tumor tiroidal, en mayo de 2023, dio por fin una buena noticia: los médicos descartaron una neoplasia maligna.

La noche del martes, la jefa de Fuerza Popular reapareció, muy energizada, en una reunión con su bancada.

Llegó con un pronunciamiento contra Dina Boluarte, bajo el brazo.

En tono vehemente, que para algunos resultó autoritario, Fujimori criticó lo que a su juicio sería una actitud triunfalista, ausente de autocrítica en el balance del primer semestre de la gestión del Gobierno..

Y exigió la remoción de cuatro ministros.

“Después de ver eso, debemos cambiar nuestra actitud -dijo- porque si la presidenta y su gobierno no son capaces de realizar los cambios necesarios, nosotros debemos señalar precisamente los cambios en el Gabinete”.

“Es inaceptable que la ministra de Salud afirme que no está pasando nada, cuando, lamentablemente, vemos cada día a muchos compatriotas perder la vida”, frunció el entrecejo.

“¿Cómo es posible -continuó- que la presidenta del Perú no haga nada frente a la corriente estatizadora que tiene su ministro de Energía y Minas?”

“La ministra de Agricultura ha ejecutado menos del 15% del presupuesto de Punche Perú. Es una muestra de indolencia e incapacidad para nuestros hermanos del campo”.

“Y si nos ponemos a analizar la seguridad ciudadana vemos que el sicariato, la extorsión y la delincuencia siguen avanzando. Significa que el ministro del Interior ha fracasado”, prosiguió, palapidaria.

Terminó su demanda exigiendo inmediatez. Remarcó que ella está siempre “pensando en todos los peruanos”.

“Yo le dije, cuando me reuní con Dina Boluarte, que cuente con nosotros para poder ayudar y resolver los problemas de todos los peruanos. Pero es justamente pensando en todos los peruanos, y en nombre de ellos, que exigimos a este gobierno y la presidenta del Perú que haga cambios de manera inmediata a este gabinete”, concluyó.





REACCIONES POLÍTICAS.

Aunque no hubo es estricto un lanzamiento de candidatura a la presidencia, el medio político no dudó un instante en tomarlo así.

Para el congresista Carlos Anderson no hay misterios: “Es muy sencillo. Está tratando de diferenciarse [de Renovación Popular y Avanza País]

“Pero por supuesto que sí, este desmarque tiene intención electoral. ¿Si ella será candidata? ¿Hay alguna duda? Por favor, por más que diga mil veces que no, por supuesto que sí”.





VITOCHO.

A Víctor Andrés García Belaunde no le sorprende el retorno de Keiko Fujimori.

“Yo creo que Keiko no ha dejado de estar presente. El hecho que no haya aparecido en público durante un tiempo (...) no ha significado que ella esté fuera del escenario político”, explicó.

En esa línea, consideró que volverá a tentar una cuarta elección presidencial.

“Yo estoy seguro de que ella tiene mucho techo por delante y tiene un partido muy activo, muy presente, yo estoy seguro de que ella va a postular en otro momento. No sé si con elecciones adelantadas o elecciones atrasadas o si lo posterga a otra oportunidad, pero estoy seguro de que sí lo va a hacer”, dijo a Correo.

Pero no fue muy optimista respecto de un triunfo.

“Ha sacado más votación que ambos personajes (Rafael López Aliaga y Hernando de Soto) y eso, evidentemente la convierte en, aparentemente, en una mejor candidata. No significa que sea ganadora, necesariamente, pero de hecho es una candidata que va a sacar más votación que ellos”, asume.

Para García Belaunde, el principal problema de Keiko Fujimor es el antifujimorismo pues esto ha garantizado “el triunfo de quien pasa a segunda vuelta” con ella.





RAFAEL BELAUNDE.

Más ácido, Rafael Belaunde Llosa, presidente del nuevo partido “Libertad Popular”, recién inscrito en el ROP, pide no olvidar que Fujimori

perdió las tres últimas elecciones.

“Cuando hubo que elegir entre el sinvergüenza, ladrón y golpista de Pedro Castillo o Keiko Fujimori, yo apoyé a Keiko Fujimori, pero en política hay que entender el mandato de la realidad”.

“Si Keiko Fujimori no le ha ganado a Pedro Castillo, no le va a ganar a nadie. (...) Ella tiene que ponderar qué está primero, si el Perú o sus apetitos o ambiciones personales”, dijo.

Raúl Diez Canseco, de Acción Popular, comentó, neutral: “Keiko Fujimori puede postular a la presidencia de la República cuántas veces le de la gana”. Otra cosa es lo que decidan los ciudadanos, en su opinión.

Mesías Guevara Amasifuén, presidente de Acción Popular: “La señora Keiko Fujimori no pretenda sorprender al pueblo peruano. El desastre que menciona, usted, desde el Congreso, lo inició el 2016″.





JUAN SHEPUT.

Juan Sheput Moore, exministro de Trabajo, saludó la vuelta de de Keiko Fujimori porque, a su juicio, hay “un vacío en la oposición”.

Pero para el también excongresista, el emplazamiento de la lideresa de Fuerza Popular al Gobierno de Dina Boluarte adolece de un error estratégico pues “no fue dirigido a la cabeza”.

“La amenaza no debe estar dirigida, jamás, a ministros de pacotilla sino al primer ministro (Alberto Otárola) o a la presidenta (Dina Boluarte), ese es un error político, al punto que el día de hoy (ayer) a Keiko le contestan los ministros y no quien debería: la presidenta o el premier”, dijo a Correo.

“Ella siempre va a tener enemigos. Haga lo que haga Keiko Fujimori no va a tener a su favor a un fuerte sector de la población, ella tiene que consolidarse en el sector que siempre la ha apoyado y que ahora la ha dejado de lado, tiene que recuperar ese espacio pues un político jamás va a tener unanimidad”, explicó.

FUERZA POPULAR.

“Keiko Fujimori es la mejor candidata y, probablemente, la mujer política más preparada y, probablemente, mejor que cualquier candidato varón”, así, en términos devotos, expresó su respaldo el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta.

Y dijo más: “No vemos a otro mejor político y candidato en un proceso electoral”.

“Cuando hacemos un análisis, definitivamente, para mí, estamos convencidos de Keiko es una extraordinaria candidata, además super preparada”.

Miguel Torres, otro dirigentes de FP, trató de morigerar el tono de Keiko: “No como imposición. Nadie impone. No se puede imponer”.