Kira Alcarraz (Podemos Perú) anunció este lunes 22 de abril que separó a la trabajadora Stephania Cuya Bezzolo, quien sería amiga cercana de Darwin Espinoza, legislador y vocero de la bancada de Acción Popular. Esta medida la tomó hasta que se esclarezca la denuncia de supuesto intercambio de favores.

Desde Chancay, la legisladora de Podemos Perú negó que haya una presunta negoción irregular con Darwin Espinoza, es por ello que separó a la trabajadora porque el tema “transcendió”. Ya evalué, ya decidí la separación de la señorita hasta que este tema se vea, porque para mi, para mi el trabajo pesa mucho más”, señaló para TV Perú.

Indica que solo era auxiliar, no asesora.

“Ella (Stephania Cuya) nunca me solicitó trabajo. Como todo el mundo lo sabe, se abren comisiones, pidió y le dieron la oportunidad. A mi no me recomendaron a la señorita Stephania, ni yo tampoco intercambié. ¿Por qué tendría que intercambiar? ¿Acaso es algún familiar mío? No es familia mía. Que sí tengo una amistad sí es verdad. Obviamente con todos tengo amistad. Pero están hablando de una negociación. O sea qué puedo ganar yo, supuestamente, que he puesto el cupo de la señorita que es de otro partido, yo soy de Podemos y él de Somos Perú. Yo la contraté tengo toda la libertad a quien yo crea conveniente. Pero acuérdate que los congresistas contratamos al personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos del Congreso y ellos saben los filtros”, revela.

Defendió la contratación de Cuya Bezzolo señalando que pasó por el filtro de Recursos Humanos. “Ella sí calificaba, la he puesto como auxiliar, no como asesora porque le falta mucho a la señorita”, manifestó.

DECLARACIONES EN TV PERÚ